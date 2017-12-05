Синод єпископів Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ обговорив ефективність служіння монашества та затвердив порадник для священиків

Під головуванням Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава в Реколекційному центрі Львівської архиєпархії в Брюховичах 1-2 грудня 2017 року відбувалася Сімдесят сьома сесія Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви. У синодальних засіданнях брали участь усі чинні єпископи Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, головна тема цієї Сесії Синоду Єпископів Верховного Архиєпископства - «Місія і покликання монашества в нашій Церкві в Україні сьогодні».

Головним доповідачем на цю тему був владика Михайло (Бубній). Після заслухання доповідей та предметного обговорення цієї теми отці Синоду прийняли низку синодальних рішень, покликаних підвищити ефективність служіння монашества в Києво-Галицькому Верховному Архиєпископстві УГКЦ.

У контексті опрацювання синодальних документів було розглянуто та затверджено Порадник для священиків «Душпастирські відвідини парафіян в час Богоявлення», Душпастирський порадник «Покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті країни» та було прийнято в першому читанні з внесеними поправками та доповненнями Програму семінарійного курсу «Сповідництво».

У розділі розгляду інших тем для обговорення було заслухано та схвалено звіт Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ, який представив владика Михайло (Колтун) і отець Любомир Яворськиий та предметно було обговорено питання про статус військового капелана УГКЦ у світлі виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року.

Синод заслухав та затвердив звіт владики Богдана (Манишина) про діяльність Координаційної ради з питань душпастирства у критичних ситуаціях. Владики поблагословили створення реабілітаційного центру «Преображення».

Члени Синоду заслухали інформацію про місію і діяльність Українського католицького університету, яку подали отець Богдан Прах, ректор УКУ, та отець Юрій Саквук, викладач кафедри богослов’я філософсько-богословського факультету Українського католицького університету.

У розділі економічного блоку питань про діяльність та успіхи Недержавного пенсійного фонду «Покрова» доповіла пані Олена Сотскова, представниця Адміністратора недержавних пенсійних фондів «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», який обслуговує НПФ «Покрова».

Сімдесят восьму сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви вирішено провести в лютому 2018 року.