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Інтелектуальна спадщина Патріарха Йосипа Сліпого на одному диску
2 грудня 2017, 10:32 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Семінаристи УГКЦ та студенти тепер мають змогу вивчати інтелектуальну, наукову спадщину Патріарха Йосифа Сліпого завдяки електронному виданню його творів.
«Унікальне електронне видання з усіма творами Патріарха Йосифа Сліпого та журналу «Богослов’я» уперше презентували у Філадельфії 13 листопада 2016 року з нагоди п’ятиріччя Центру студій спадщини Патріарха», – повідомляє прес-секретар Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ Володимр Лукашевський. В Івано-Франківську презентація оцифрованих творів Патріарха Йосипа Сліпого відбулася 30 листопада цього року в духовній семінарії для студентів-семінаристів.
Про те, як виникла ідея створити таке видання, розповіли президент Релігійного товариства "Свята Софія" для українців-католиків (Рим) о. Марко Семеген та керівник Секретаріату Глави УГКЦ в Римі о. Андрій Солецький.
«Ідея створення електронного видання творів Патріарха Йосипа Сліпого, а їх є 18 томів і все видання римського періоду журналу «Богослов’я», виникла у середовищі товариства «Свята Софія» в Римі. За сприяння товариства, її вдалося втілити в життя, – розповідає о. Андрій Солецький. – Отже, до диску увійшла багатюща інтелектуальна спадщина Патріарха з часів його перебування у Римі. Все це впорядковано: від молодих років – дисертації, захищеної в Інсбруку, до всіх тих праць, які він написав пізніше, в тому числі, «Подорожніх записок».
Тематика праць є різна – від філософсько-богословських до педагогічних, душпастирського, соціального спрямування. Це видання відкриває нам постать Патріарха, як великого мислителя, науковця, показує нам концепцію його думки і місію Церкви, яку вбачав у єднанні східної традиції. Показує намагання Патріарха зробити свій український внесок у загальносвітову наукову спадщину».
Упорядкували спадщину Патріарха Сліпого, яка увійшла до електронного видання, владика Іван Хома, отець-доктор Іван Музичка, отець-доктор Іван Яцьків.
Розповсюджуватиметься диск з творами, перш за все, у навчальних закладах, духовних семінаріях УГКЦ. Оскільки, як стверджують видавці, є добрим навчальним посібником для студентів. Про це повідомила РІСУ Наталія Палій.
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