Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року

18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У п’ятницю, 17 листопада, Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав відкрив на Тернопільщині єдиний в Україні меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Посвята меморіалу відбувся в селі Мушкатівка Борщівського району, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

На заході були присутні Митрополити Василь (Семенюк) і Володимир (Війтишин), владика Дмитро (Григорак), священики, голова ОДА Степан Барна, а також меценати, представники різних органів місцевої влади та мешканці села.

Предстоятель УГКЦ зазначив, що ми повинні гідно вшановувати жертв цього заходу, яку організувала радянська влада в часи сталінського “кровожерливого” тоталітарного режиму.

«Уперше в історії нашої Церкви і українського народу ми освятили меморіальний знак на честь жертв, які постраждали внаслідок Львівського псевдособору 1946 року. Чому це є така важлива подія? Насамперед, це пам’ять, яку ми сьогодні освячуємо. Бо сьогодні той час, коли ми, українці-греко-католики, по крихтах збираємо свою церковну і національну пам’ять. Ми мало усвідомлюємо свою тотожність та ще раз перед обличчям нових історичних викликів питаємо себе і кажемо світові ким ми є”, - зазначив Глава Церкви.

Довідка: Львівський псевдособор відбувся у Львові 8-10 березня 1946 року на святоюрській горі. Його скликали представники радянських каральних органів для ліквідації Української Греко-Католицької Церкви. Жоден єпископ УГКЦ не взяв участі у цьому заході. З точки зору церковного права він вважається неканонічним. Тому УГКЦ і вся Католицька Церква вважають це зібрання псевдособором.

 

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теги до статті:Василь (Семенюк),Володимир (Війтишин),Дмитро (Григорак),Львівський псевдособор 1946 року,Святослав (Шевчук)
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