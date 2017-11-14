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У Чернівцях художник розробив герб для новоствореної єпархії УГКЦ
17 листопада 2017, 12:00 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Чернівецький художник Орест Криворучко розробив герб для новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ. Про це повідомляє Молодий Буковинець.
"Він має вигляд іспанського щита, розділеного на три частини. У верхньому золотому полі я зобразив чудотворну ікону Матері Божої Чернівецької "Надія безнадійним", – розповів заслужений художник України Орест Криворучко.
– Справа, на зеленому полі – золотий трираменний хрест, що височить на горі. Зліва, на червоному – біла (срібна) мурована міська брама, а над нею – вісім цеглин та золотий тризуб. Увінчує браму буковий горішок, що символізує наш край.
Щит розміщено на малиновій мантії, увінчаній митрою із зображенням Ісуса Христа, апостола Андрія та святого Юди Тадея. Митра декорована буковими гілочками. Обабіч неї – золоті єпископський жезл і хрест. На девізній стрічці напис: "Боже, нам єдність подай!".
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