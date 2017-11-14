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Патріарх УГКЦ відкриє на Тернопільщині Меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року
15 листопада 2017, 09:35 | УГКЦ | 1 | | Код для блогу | |
У п’ятницю, 17 листопада, в селі Мушкатівка Борщівського району відбудеться посвята та відкриття єдиного в Україні Меморіалу пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Про це повідомляє Терноград.
В роки більшовицького свавілля жорстока розправа над українською інтелігенцією, громадськими діячами та науковцями, поетами та письменниками не оминула і Українську Греко-Католицьку Церкву.
8 березня 1946 року на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий собор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська Греко-Католицька Церква. Псевдособор узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання і кинули у тюрми, а Церкву насильно приєднали до Російської Православної. Зазнали репресій і греко-католицькі священики Мушкатівки.
Отців Всеволода Лещишина та Василя Білінського було заарештовано і засуджено за відмову перейти у православ’я.
За словами автора та мецената проекту Василя Чубака, його дідусь Омелян Петрович багато розповідав про поневіряння Української Греко-Католицької Церкви. За участь Його самого засудили до 15 років каторги за участь в ОУН-УПА його засудили до 15 років концтаборів.
«Дідусь не раз говорив, що пройдуть лихі часи і Україна все-таки стане незалежною, а Українська Греко-Католицька Церква вийде з підпілля, біле стануть називати білим, а чорне чорним, правда завжди перемагає…», – поділився спогадами Василь Чубак.
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- 15 листопада 2017, 10:25| Коментувати коментар
Не знаю, це - випадковий збіг історичних подій чи в цьому є якийсь вищий - ДУХОВНИЙ сенс. Тобто, той сумновідомий Львівський псевдособор проходив 8-10 березня - майже одразу після того, як В. Черчілль 5 березня 1946 р. виголосив свою знамениту Фултонську промову (декларацію). Так от, рівно через СІМ років (біблійно-містичний і сакральний часовий термін!) по тому, 5 березня 1953 р., в Москві (чи, здається, в Підмосков'ї), після кількох днів перебування в комі, сконало оце страшне й криваве суперчудовисько - Сталін. А ось його "урочистий похорон" відбувався на Красній площі 10 березня.
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