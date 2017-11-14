Патріарх УГКЦ відкриє на Тернопільщині Меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року

У п’ятницю, 17 листопада, в селі Мушкатівка Борщівського району відбудеться посвята та відкриття єдиного в Україні Меморіалу пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Про це повідомляє Терноград.

В роки більшовицького свавілля жорстока розправа над українською інтелігенцією, громадськими діячами та науковцями, поетами та письменниками не оминула і Українську Греко-Католицьку Церкву.

8 березня 1946 року на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий собор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська Греко-Католицька Церква. Псевдособор узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання і кинули у тюрми, а Церкву насильно приєднали до Російської Православної. Зазнали репресій і греко-католицькі священики Мушкатівки.

Отців Всеволода Лещишина та Василя Білінського було заарештовано і засуджено за відмову перейти у православ’я.

За словами автора та мецената проекту Василя Чубака, його дідусь Омелян Петрович багато розповідав про поневіряння Української Греко-Католицької Церкви. За участь Його самого засудили до 15 років каторги за участь в ОУН-УПА його засудили до 15 років концтаборів.

«Дідусь не раз говорив, що пройдуть лихі часи і Україна все-таки стане незалежною, а Українська Греко-Католицька Церква вийде з підпілля, біле стануть називати білим, а чорне чорним, правда завжди перемагає…», – поділився спогадами Василь Чубак.