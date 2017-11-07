У Трускавці постане пам'ятник Патріархові Йосифові Сліпому

Пам’ятник постане з нагоди 125-ліття від дня народження Патріарха на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомляє Експрес.

"Вже завершуємо роботу, -- каже отець Володимир Бондарчук, настоятель храму. -- Постамент уже готовий, а сам пам'ятник привезуть нам через два тижні. Він виготовлений за сучасною технологією -- з бетону, оббитого бронзою (у Польщі вже дуже багато таких, у нас тільки починають впроваджувати цю технологію)".

Урочисте відкриття та освячення пам'ятника цій видатній особистості (за участі митрополита, єпископів священиків і всієї трускавецької громади), запланували на 3 грудня. При тім, це буде пам'ятник патріархові в повен зріст.

"Таких лише три в світі -- один у Чикаго (США), один -- у Тернополі та ось у нас буде третій, -- додає священик. -- Багато де є бюсти, дошки, присвячені патріархові, а в нас буде монументальний пам'ятник у повен зріст, може, навіть і найбільший".

Пам'ятник встановлюють коштом благодійників, церковної громади та міста.