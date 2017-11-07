Буковина готується до інтронізації першого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ

Буковина готується до історичної події: за тиждень, 18 листопада, відбудеться інтронізація першого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії - Йосафата Мощича. Сьогодні він вперше зустрівся із місцевими журналістами. Серед них була кореспондентка РІСУ Наталя Фещук.

Розповів владика про себе, про першочергові плани і те, як Чернівці готуються зустріти на цій урочистій події Главу УГКЦ, Патріарха Святослава (Шевчука). Це буде перший офіційний візит на Буковину першоєрарха УГКЦ, оскільки єпархія проголошена вперше за 200 років існування УГКЦ у цьому регіоні.

Величезний білборд, що сповіщає про цю подію, нині встановили на території Собору Успіння Пресвятої Богородиці, який після інтронізації єписокопа стане катедрою.

"Насправді, я ніколи навіть не міг подумати, що працюватиму саме у Чернівцях, - зізнався владика Йосафат. - Так само не знаю, скільки доведеться тут пробути – чи кілька років, чи й зістарітися… В Ісуса Христа було 12 апостолів, а у мене їх – 13. Бо саме стільки священиків є у нашій новій єпархії. Тож сподіваюся на їхню допомогу".

Першим запитанням, яке журналісти поставили владиці, було про справу відновлення Пієти на Центральній площі Чернівців. Це питання, як відомо, навесні ледь не спровокувало у місті релігійний конфлікт.

Нагадаємо, ще з 90-х років Пієту хотіли відновити історики, громадські діячі, а зараз місцеві греко-католики. Проти відновлення Пієти виступили в УПЦ КП. Місцевий владика Данило навіть написав спеціального листа з цього приводу. У ньому йшлося про те, що на Буковині більшість православних, то «чому 86% православних буковинців повинні стати заручниками 2% греко-католиків Буковини? Чи це справедливо, щоб 2% греко-католиків ображали релігійні почуття 86% православних віруючих на Буковині?"

На громадських слуханнях з розгляду цього питання зібралося стільки народу, що заступник мера Чернівців слухання переніс. Адже були побоювання бійки. Особливо згуртованими прийшли тоді священики і віряни УПЦ (МП). Дехто зауважував, що серед останніх були далеко не чернівчани.

Владика Йосафат зауважив, що ретельно вивчатиме це питання. Натомість додав, що хотів би найперше допомогти двом греко-католицьким громадам Буковини, які зареєстровані, але ще не мають храмів.

Єпископ також сказав, що йому дуже важливо дбати і розвивати гарні міжконфесійні стосунки у такому поліконфесійному краї, як Буковина. На гербі нової єпархії навіть значаться слова: “Боже, нам єдність подай”.

Це була ініціатива саме владики Йосафата, аби на його інтронізацію та урочисту Літургію, яку очолить Блаженніший Святослав, були запрошені представники інших конфесій. Запрошення на цю подію вже отримали два єпископи УПК КП Данило та Онуфрій, єпископ УПЦ (МП) Мелетій, священики римо-католицької Церкви. Запрошені представники національних товариств міста.

Вже є погодження з місцевою владою Чернівців про те, що у суботу, 18 листопада, коли до Чернівців прибуде Блаженніший Святослав та багато єпископів, деякі сусідні із собором вулиці будуть перекриті. Неподалік будуть облаштовані також паркінги для автобусів, якими приїдуть паломники з різних місць.

"Ми хочемо, аби кожен чернівчанин відчув, що це – історична для Чернівців подія, – сказав настоятель собору отець Валерій Сиротюк. – Аби всім було добре видно і чутно всю урочистість, на території собору буде встановлено великий екран. Після Служби Божої на подвір’ї храму будуть також польов кухні, де всім паломникам можна буде перекусити та випити чаю. Зустрічатимуть Блаженнішого під музику буковинської скрипки двоє найстарших парафіян собору".

Зараз вже майже завершені ремонт та облаштування парафіяльного будинку, де розміститься єпархіальна канцелярія та де мешкатиме єпископ.

Нагадаємо, 2 вересня 2017 року, у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець ознайомлений з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії. Територія нової єпархії виокремлена з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та буде охоплювати Чернівецьку область. Єпархія буде належати до Івано-Франківської митрополії. Відповідно до приписів церковного права, Синод Єпископів УГКЦ надав свою згоду Главі Церкви на іменування владики Йосафата (Мощича), єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії, першим правлячим єпископом Чернівецької єпархії. Наразі владика Йосафат (Мощич) – наймолодший серед єпиокопів УГКЦ. Йому 41 рік.