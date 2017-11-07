В УГКЦ затвердили Правильник візитації єпархії Патріархом

10 листопада 2017, 09:30 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав проголосив Декрет, згідно з яким набирає чинності Правильник візитації єпархії Патріархом.

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У тексті Декрету мовиться, що Синод Єпископів УГКЦ, що відбувся у Львові (Брюховичах) 3–12 вересня 2017 р., бажаючи забезпечити Главі УГКЦ ефективний інструмент для виконання його влади управління в очолюваній ним Церкві, затвердив Правильник візитації єпархії Патріархом.

Завершуючи передбачену правом процедуру, відповідно до норми кан. 112 Кодексу канонів Східних Церков, Декретом Глави УГКЦ проголошується Правильник візитації єпархії Патріархом і постановляється впровадити його в законну силу через два місяці від дня електронного опублікування цього законодавчого документа на офіційному веб-сайті УГКЦ.

Канонічна візитація, відзначається у документі, є плодом довголітнього досвіду Христової Церкви та однією з основних обов'язків пастирської опіки Глави УГКЦ, за допомогою якої здійснюється перевірка душпастирського, персонального, адміністративно-канонічного, фінансово-економічного та літургійного стану єпархії чи екзархату.

Метою канонічної візитації єпархії чи екзархату, яку здійснює Глава УГКЦ є загальне ознайомлення з її станом, виявлення можливих зловживань в її управлінні або інша потреба.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),УГКЦ
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