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Владику Андрія (Сапеляка) поховають у Винниках (Львів)
8 листопада 2017, 17:15 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Департамент інформації УГКЦ оприлюднив порядок похоронних Богослужінь єпископа-емерита УГКЦ Андрія (Сапеляка), який відійшов у вічність 6 листопада на 98-му році життя.
Похоронні богослужіння проходять 7-9 листопада у храмі Покрову Пресвятої Богородиці, Згромадження Салезіян м. Львів, вул. Личаківська, 175.
Чин монашого парастасу відбувся 7 листопада.
Сьогодні, 8 листопада, о 19:00 відбудеться Чин Архиєрейського похорону.
9 листопада, у четвер, о 10:00 відбудеться Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ. Поховають владику Андрія (Сапеляка) на міському кладовищі м. Винники.
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