Владику Андрія (Сапеляка) поховають у Винниках (Львів)

8 листопада 2017, 17:15 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Департамент інформації УГКЦ оприлюднив порядок похоронних Богослужінь єпископа-емерита УГКЦ Андрія (Сапеляка), який відійшов у вічність 6 листопада на 98-му році життя.

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Похоронні богослужіння проходять 7-9 листопада у храмі Покрову Пресвятої Богородиці, Згромадження Салезіян м. Львів, вул. Личаківська, 175.

Чин монашого парастасу відбувся 7 листопада.

Сьогодні, 8 листопада, о 19:00 відбудеться Чин Архиєрейського похорону.

9 листопада, у четвер,  о 10:00 відбудеться Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ. Поховають владику Андрія (Сапеляка) на міському кладовищі м. Винники.

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теги до статті:Андрій (Сапеляк)
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