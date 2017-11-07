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У Буенос-Айресі попрощалися з владикою УГКЦ Андрієм (Сапеляком)
8 листопада 2017, 16:51 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
7 листопада у катедральному соборі Буенос-Айреса (Аргентина) владика Даниїл (Козлінський), єпарх єпархії Покрови Пресвятої Богородиці, духовенство, монашество та вірні попрощалися із своїм першим єпископом в Аргентині владикою Андрєм Сапеляком, який відійшов у вічність.
За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Архиєрейську Літургію очолив владика Даниїл у співслужінні з єпархіальними священиками. Під час проповіді єпископ згадав життя владики Андрія, а також підкреслив його важливу роль у розбудові Української Греко-Католицької Церкви на аргентинських теренах ,його відданість, жертовність, невтомну працю та служіння для церкви і cвого народу.
Опісля відслужили панахиду за упокій новопреставленого архиєрея Андрія.
«Преосвященний думав не тільки про пасторальну потребу в Аргентині, але завжди мріяв, щоб сформувати священників та осіб богопосвяченого життя для праці в Україні, тому побачивши перші промені незалежності України він сповнив свою мрію вертаючись до рідної землі . Важливо згадати що Владика Андрій дав нагоду студентам з України, яка тільки що отримала свою незалежність навчатися там формуватися у навчальних закладах Аргентини. Між ними розпочав свої філософські студії молодий студент з України Святослав Шевчук теперішній Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви.
У цей день уся єпархія, єпископ, духовенство семінаристи та вірні Складають свою подяку Богові за дар життя владики Андрея, за його присутність між нами, за впевнені кроки які він залишив після себе а також за його працю та служіння для церкви і українського народу»,– сказав у промові на Літургії владика Даниїл.
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