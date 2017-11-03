Помер єпископ УГКЦ

6 листопада 2017, 21:12 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Cьогодні, 6 листопада, на 98-му році життя помер владика Андрій (Сапеляк), єпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви.

Як зазначає Департамент інформації УГКЦ, про похоронні відправи буде повідомлено додатково.

Владика Андрій Сапеляк народився 13 рудня 1919 року у селі Ришкова Воля Ярославського повіту. Він був першою дитиною в українській селянській родині Михайла Сапеляка та Агафії Ярош.

Після закінчення Перемишльської гімназії Андрій вступив до згромадження Отців салезіян. 29 червня 1949 року був висвячений у священики. Вищу освіту здобув у Салезіянському університеті в Італії (Турин), факультет канонічного права.

1951 року організував у Франції Українську малу семінарію і був її першим ректором.

1961 року о. Андрія іменовано першим єпископом українських вірних у Аргентині, де він трудився 36 років. Спочатку владика Андрій був іменований Апостольським Візитатором для українців католиків в Аргентині, а після створення єпархії — Апостольським адміністратором Української католицької єпархії в Аргентині.

1968 року разом з протопресвітером Борисом Арійчуком обраний до керівних органів Української Центральної Репрезентації в Аргентині.

1997 року владика Андрій повернувся в Україну. На 80-у році життя їде з пасторальною місією у місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, де працює до 2014 року. у 2014 році переїжджає у м. Винники (Личаківського району м. Львова), де проживав до своїх останніх днів.

Владика Андрій Сапеляк відомий як діяч Вселенської Церкви: член комісії Східних Церков на II Ватиканському Соборі (1962 — 1966).

 

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теги до статті:Андрій (Сапеляк),УГКЦ
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