В УКУ відкрили перший в Україні віртуальний музей класичної музики і бібліотеку Вольфа

3 листопада 2017 року відбулось офіційне відкриття бібліотеки Вольфа і першого в Україні віртуального музею класичної музики у рамках симпозіуму «Ex umbra in solem». Заходи відбулись у Центрі Митрополита Андрея Шептицького УКУ на вул. Козельницькій, 4.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, відкриття бібліотеки та музею розпочалось з представлення концепції та вітальних слів спікерів. Гарвардський професор Крістоф Вольф перерізав стрічку. Музичний твір виконав хор Барокової капели Львівської музичної академії. Також усі оглянули стенди з експонатами.

Німецький професор Крістоф Вольф подарував Львову унікальну колекцію старовинних нот і книжок. Вони доступні у Центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького. Професор Крістоф Вольф є найбільшим у світі дослідником Йоганна Себастьяна Баха і синів. Кілька років тому музикознавець зробив сенсаційну знахідку манускриптів Баха-молодшого у київському архіві. Ці твори у Західній Європі вважали втраченими. Оригінали передали Берліну, але факсиміле цих творів Крістоф Вольф подарував Львову. Це сотні книжок і мистецтвознавчі, і, головне, перевидані віднайдені ноти у 50 томах.

«Нам фактично передали факсимільні видання творів сина Баха, які професор знайшов у Києві. І у чому особлива цінність цих видань що поруч із копіями рукописів є переклад на сучасну музику. По-друге, воно із ґрунтовною вступною статтею і коментарями, чому має звучати саме так, саме на такому інструменті», пояснює працівниця Центру ім. Митрополита Андрея Шептицького Оксана Палій.

Музиканти з різних міст України вже подали запити, аби побачити ці ноти. Вони будуть у вільному доступі у залі мистецтв. «Будь-хто, хто цікавиться музикою професійно, чи є любителем, чи просто хоче потримати в руках ці ноти, може прийти і вільно користуватися ними», запевняє Олег Яськів, директор Центру.

У цьому ж залі мистецтв відкрили перший в Україні віртуальний музей класичної музики. Відвідувачі зможуть одягати шолом і віртуально потрапляти у помешкання Моцарта чи будь-якої іншої легенди.

Відкриття музею відбулось у межах міжнародного симпозіуму «Ex umbra in solem», який тривав 2-5 листопада. Саме на цей симпозіум приїхали Крістоф Вольф, викладачі з Гарварда, Кембріджа, університетів Цюріха, Берліна, Генуї. Організатор симпозіуму – швейцарська асоціація Haliciana Schola Cantorum (Галіціана Скола Канторум), яка з 2016 року реалізує у Львові культурно-мистецькі проекти: концерти, симпозіуми, семінари та лекції.

Основна мета заходу: формувати культурні мости між Західною та Східною Європою, зацікавити молодь класикою, ініціювати ґрунтовне дослідження всіх державних та приватних колекцій музичних манускриптів в Україні, щоб відшукати решту загублених творів Баха і не тільки.