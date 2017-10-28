Першого Чернівецького єпископа УГКЦ інтронізують у листопаді

31 жовтня 2017, 11:14 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

18 листопада 2017 року в катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці м. Чернівці відбудеться Архиєрейська Літургія та Чин інтронізації першого правлячого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ владики Йосафата (Мощича).

Богослужіння очолить Глава УГКЦ. Початок о 12:00, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Територія нової єпархії виокремлена з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та охоплює Чернівецьку область. Єпархія належатиме до Івано-Франківської митрополії.

Відповідно до приписів церковного права, Синод Єпископів УГКЦ надав свою згоду Патріарху Святославу іменувати владику Йосафата (Мощича), єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії, першим правлячим єпископом Чернівецької єпархії.

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теги до статті:Йосафат (Мощич),Святослав (Шевчук),УГКЦ на Буковині
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