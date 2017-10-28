- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Лондоні триває зустріч представників дванадцяти Східних Католицьких Церков Європи
28 жовтня 2017, 13:50 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
З 26 по 29 жовтня у Лондоні проходить цьогорічна зустріч Східних католицьких єпископів Європи. Спеціальною нагодою для цього стало відзначення 60-річчя від дня заснування Апостольського екзархату для українців, який Папа Бенедикт XVI 2013 року підніс до рангу єпархії.
Цього року єпископи Східних Католицьких Церков зосереджуються на темі: «Керигма-Катехиза-Містагогія» (проголошення Євангелія Христового, його поглиблення і його святкування). Вибір теми зумовлений численними викликами, такими як міграція багатьох східних католиків до регіонів і країн різних християнських традицій і деномінацій. Східні Католицькі Церкви намагаються відповісти на ці виклики через нове відкриття елементів власної східної традиції.
На початку зустрічі Апостольський нунцій у Великобританії Архиєпископ Едвард Йосиф Адамс передав папське привітання і благословення Папи Франциска для учасників конференції. На церемонії відкриття також був присутній владика Пол МакАлінан, Єпископ-помічник Вестмінстерський, який від імені Його Еміненції Кардинала Вінсента Нікольса привітав представників дванадцяти Східних Католицьких Церков Європи, що беруть участь у цьогорічній зустрічі. Церемонія відкриття також включала презентацію про історію єпархії Пресвятої родини.
Тоді відбулася перша сесія – «Керигма». Її розгляд розпочали презентацією о. д-ра Тараса Барщевського (Загреб) на тему: «Апостольска керигма – проголошення смерті і воскресіння Христа в катехизі єпископа». Опісля владика Богдан (Дзюрах) (Київ) виголосив доповідь: «Приготування нового Загального катехитичного довідника і внесок Східних Католицьких Церков». Другу сесію – «Катехиза» – представила д-р Кароліна Фарей (Великобританія), доповідаючи на тему: «Благовіщення: педагогіка для катехизи». Під час третьої сесії, п. Джак Фігель (США) представив «Катехизу у ХХІ сторіччі». По кожній презентації слідувала сесія питань і відповідей.
Після робочих сесій, Божественну Літургію в храмі Святого Бонавентури відслужив владика Донато Оліверіо з Лунгро (Італія). Хор цього дня співав грецькою, українською, англійською та італійською мовами, віддзеркалюючи багатство та різноманітність різних Східних Католицьких Церков.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Україні вшанували пам’ять загиблих у зв’язку із 73-ю річницею вигнання нацистів | 28 жовтня 2017, 14:02 | Національно-релігійні питання |
У Лондоні триває зустріч представників дванадцяти Східних Католицьких Церков Європи | 28 жовтня 2017, 13:50 | УГКЦ |
У 95 країнах світу сьогодні завершиться акція "Всесвітній шабат" | 28 жовтня 2017, 13:41 | Юдейство |
Різдвяна ялинка у Ватикані цьогоріч буде доставлена з Польщі | 28 жовтня 2017, 13:16 | Світові |
Глава УГКЦ назвав у Лондоні перешкоду для україно-російського примирення | 27 жовтня 2017, 15:47 | Міжнародні відносини |
Останні коментарі
- 28 жовтня 2017, 16:20
Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира, Иоанна 6:51. Хлеб и вино никогда НЕ было и НИКОГДА не станет |
- 28 жовтня 2017, 09:07
Р. S. Зрозуміло, що ми, українські християни, жодним чином і ніяк не можемо погодитися і сприйняти ОБИДВА ці "проекти". Водночас наша - і саме як християн, учнів і послідовників Христа, - |
- 28 жовтня 2017, 08:59
"Йдеться про конфлікт двох проектів, двох бачень нашого майбутнього: просування вперед до європейських принципів, або в минуле”, - в якому, на думку Патріарха Святослава, українцям обіцяли лише |
- 28 жовтня 2017, 08:49
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, Иоанна 6:32. Т.о. Христос говорит нам, хлеб сходящий с небес не может быть |
- 28 жовтня 2017, 08:24
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда, Иоанна 6:35. Итак ни одна из т.н. христианских церквей не является таковой по сути, т.к. каждая из |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі