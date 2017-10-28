У Лондоні триває зустріч представників дванадцяти Східних Католицьких Церков Європи

З 26 по 29 жовтня у Лондоні проходить цьогорічна зустріч Східних католицьких єпископів Європи. Спеціальною нагодою для цього стало відзначення 60-річчя від дня заснування Апостольського екзархату для українців, який Папа Бенедикт XVI 2013 року підніс до рангу єпархії.

Цього року єпископи Східних Католицьких Церков зосереджуються на темі: «Керигма-Катехиза-Містагогія» (проголошення Євангелія Христового, його поглиблення і його святкування). Вибір теми зумовлений численними викликами, такими як міграція багатьох східних католиків до регіонів і країн різних християнських традицій і деномінацій. Східні Католицькі Церкви намагаються відповісти на ці виклики через нове відкриття елементів власної східної традиції.

На початку зустрічі Апостольський нунцій у Великобританії Архиєпископ Едвард Йосиф Адамс передав папське привітання і благословення Папи Франциска для учасників конференції. На церемонії відкриття також був присутній владика Пол МакАлінан, Єпископ-помічник Вестмінстерський, який від імені Його Еміненції Кардинала Вінсента Нікольса привітав представників дванадцяти Східних Католицьких Церков Європи, що беруть участь у цьогорічній зустрічі. Церемонія відкриття також включала презентацію про історію єпархії Пресвятої родини.

Тоді відбулася перша сесія – «Керигма». Її розгляд розпочали презентацією о. д-ра Тараса Барщевського (Загреб) на тему: «Апостольска керигма – проголошення смерті і воскресіння Христа в катехизі єпископа». Опісля владика Богдан (Дзюрах) (Київ) виголосив доповідь: «Приготування нового Загального катехитичного довідника і внесок Східних Католицьких Церков». Другу сесію – «Катехиза» – представила д-р Кароліна Фарей (Великобританія), доповідаючи на тему: «Благовіщення: педагогіка для катехизи». Під час третьої сесії, п. Джак Фігель (США) представив «Катехизу у ХХІ сторіччі». По кожній презентації слідувала сесія питань і відповідей.

Після робочих сесій, Божественну Літургію в храмі Святого Бонавентури відслужив владика Донато Оліверіо з Лунгро (Італія). Хор цього дня співав грецькою, українською, англійською та італійською мовами, віддзеркалюючи багатство та різноманітність різних Східних Католицьких Церков.