УГКЦ організовує семінари, щоби допомогти своїм підрозділам з перереєстрацією статутів

Юридичний відділ Патріаршої курії УГКЦ 25 жовтня організував у Львові практичний семінар «Реєстрація статутів релігійних організацій в Міністерстві культури України та державна реєстрація юридичних осіб». Участь у ньому взяли відповідальні особи єпархій та екзархатів, монаших згромаджень та різних комісій і центрів.

Вітаючи присутніх, Леся Корнат, начальник управління у справах національностей, релігій та фінансово-планової роботи Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, зауважила, що єпархії УГКЦ відповідально поставилися до процесу перереєстрації статутів. Вона звернула увагу, що це відбувається також тому, що є відповідальні особи в єпархіях, які займаються цією справою.

Іван Папаяні, начальник відділу моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, представив як виглядає процедура реєстрації статутів у Міністерстві культури України. Він нагадав, що вони реєструють, серед інших, статути монастирів, єпархіальних управлінь, релігійних центрів. А реєстрацією статутів релігійних громад займаються відповідні відділи чи особи в ОДА.

Процедура опрацювання статутів у Департаменті є тривалою, оскільки фактично постійно надходять нові документи, а над ними працюють лише три особи у Департаменті. Тому дуже важливо, щоби ці документи були відразу належно оформлені, щоби спростити роботу фахівців відділу.

Іван Папаяні пояснив типові причини відмов у реєстрації та помилки у статутах. Наприклад, помилки пов’язані з перейменуваннями населених пунктів. Скажімо, є місто Дніпро, але область і надалі Дніпропетровська.

Після Департаменту статути перевіряють у юридичній службі Мінкульту. Якщо вони не мають зауважень, то статути реєструють. Але переважно їх повертають на доопрацювання у Департамент, а вже його фахівці контактують з представниками релігійних організацій. Таким чином, цей процес є тривалим.

У своїй доповіді ініціатор заходу Устим ХАВАРІВСЬКИЙ, головний юрисконсульт Патріяршої Курії УГКЦ, детально проаналізував всі проблемні питання реєстрації статутів на центральному рівні. Він акцентував, що не дивлячись на законодавчу вимогу подавати лише два документи на реєстрацію, у Департаменті вимагають їх більше. Він звернув увагу, що є слабке місце процесу — фактична відсутність єдиного суб’єкта, який би готував письмові зауваження до установчих документів релігійних організацій, які подаються на реєстрацію. Реально їх озвучують часто усно, не чітко. Деколи надто прискіпливі вимоги. На його думку, «змінюються чиновники — змінюються вимоги».

Але головна проблема, за словами У.Хаварівського, все це має бути чітко прописане у законі, без трактувань іншими відомчими актами. Також процес складний і через те, фактично 3 інституції займаються цією реєстрацією.

Як і І.Папаяні, так і У.Хаварівський підсумували, що потрібні зміни до базового закону, де ці зауваження були би враховані. Вони також повідомили, що проект відповідного закону вже підготовано, але він ще не зареєстрваний у Верховній Раді.

У другій частині семінару його учасники обговорили з представниками державних реєструючих органів деталі процесу перереєстрації.

Як повідомив У.Хаварівський, найближчим часом планується наступний подібний семінар, який розглядатиме проблемні питання перереєстрації релігійних громад.