В УГКЦ повідомили, коли новий Статут Синоду єпископів УГКЦ набере чинності

Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав проголосив Декрет, згідно з яким набере чинності новий Статут Синоду Єпископів УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зокрема, у тексті Декрету сказано: зважаючи на те, що Синод Єпископів УГКЦ є юридичною особою, відмінною від поодиноких членів, що беруть у ньому участь, було необхідно укласти Статут, який би описав його структуру і порядок роботи, сприяючи досягненню мети Синоду. Отець і Глава Церкви для розробки цього Статуту створив відповідну робочу групу, яку очолює голова Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ.

Синод Єпископів УГКЦ, що відбувся 2 - 12 вересня 2017 року у Львові-Брюховичах, на своїх засіданнях затвердив норми, які окреслюють діяльність і компетенцію цього Синоду.

Цим Декретом Статут впроваджується в законну силу через два місяці від дня електронного опублікування цього законодавчого документа на офіційному веб-сайті УГКЦ.

Із дня набирання чинності цього Статуту скасовуються всі інші закони, рішення, положення, які суперечать нормам цьому Статуту.

Також відзначається, що в справах і питаннях, які не окреслені в цьому Статуті, належить керуватися нормами ККСЦ, а також приписами Партикулярного права УГКЦ та законними звичаями.