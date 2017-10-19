В УГКЦ повідомили, коли новий Статут Синоду єпископів УГКЦ набере чинності

19 жовтня 2017, 14:22 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав проголосив Декрет, згідно з яким набере чинності новий Статут Синоду Єпископів УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зокрема, у тексті Декрету сказано: зважаючи на те, що Синод Єпископів УГКЦ є юридичною особою, відмінною від поодиноких членів, що беруть у ньому участь, було необхідно укласти Статут, який би описав його структуру і порядок роботи, сприяючи досягненню мети Синоду. Отець і Глава Церкви для розробки цього Статуту створив відповідну робочу групу, яку очолює голова Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ.

Синод Єпископів УГКЦ, що відбувся 2 - 12 вересня 2017 року у Львові-Брюховичах, на своїх засіданнях затвердив норми, які окреслюють діяльність і компетенцію цього Синоду.

Цим Декретом Статут впроваджується в законну силу через два місяці від дня електронного опублікування цього законодавчого документа на офіційному веб-сайті УГКЦ.

Із дня набирання чинності цього Статуту скасовуються всі інші закони, рішення, положення, які суперечать нормам цьому Статуту.

Також відзначається, що в справах і питаннях, які не окреслені в цьому Статуті, належить керуватися нормами ККСЦ, а також приписами Партикулярного права УГКЦ та законними звичаями.

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теги до статті:Статут Синоду єпископів УГКЦ,УГКЦ
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    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

      https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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