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«Українці більші "єврооптимісти", аніж самі мешканці Євросоюзу», − Глава УГКЦ
19 жовтня 2017, 14:15 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
З ініціативи єпископів країн Євросоюзу наприкінці жовтня у Ватикані проводитиметься міжнародна зустріч на тему «Переосмислення Європи – внесок християн у майбутнє європейського проекту». З цієї нагоди кореспондент офіційного інтернет-видання Єпископської Конференції Італії «Agensir» поспілкувалася з Блаженнішим Святославом про східноєвропейські погляди на майбутнє Європи.
«Якщо Європа забуде своє християнське коріння, то не матиме більше підстав говорити про гідність людини, працювати для спільного блага та бути солідарною з іншими», − наголосив Глава УГКЦ в інтерв’ю італійському виданню. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Щодо європейського коріння Східної Європи Блаженніший Святослав зазначив: «Європа була побудована на трьох фундаментах: грецькій філософії, римському праві та Євангелії. Це стосується також Східної Європи. Отож, коли ми говоримо про політичну, економічну, географічну та культурну ідентичності Європи, відчуваємо себе її невід’ємною частиною».
Щодо політичного аспекту, то Предстоятель УГКЦ вважає «українців більшими "єврооптимістами", аніж є самі мешканці Євросоюзу». Для підтвердження цієї тези він вказав на події Революції гідності: «Український народ ціною власної крові засвідчив відданість європейським цінностям».
Коментуючи сучасну кризу «європейського проекту», Блаженніший Святослав зазначив, що її причиною є заперечення християнської ідентичності Європи: «Намагання закритися у власному національному егоїзмі, різного роду національні екстремізми є наслідком процесу дехристиянізації». На його думку, християнською відповіддю на ці явища має бути любов: «Коли ми відчуємо, що Бог нас любить і ми живемо з його любові, тоді зможемо зрозуміти, що любов є способом буття».
На завершення інтерв’ю Глава УГКЦ звернувся із закликом «припинити інвестувати в смерть». «Інвестуйте в життя. Інвестуйте не у війни, а в людський прогрес. Україна втомлена від війни. Якщо сьогодні в Україні продовжується війна, це тому, що хтось продовжує інвестувати в неї гроші… Якщо Європейський Союз – це союз миру, мусите зрозуміти, що війна в Україні – це війна в Європі. Лише тоді, коли ми зрозуміємо, що мир у Європі залежить від миру в Україні і будемо єдині, то я впевнений, що війна в Україні закінчиться», − висловив своє переконання Патріарх Святослав.
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