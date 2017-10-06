У Центрі Андрея Шептицького презентували книгу секретаря Патріарха Йосифа Сліпого

Презентація збірки праць отця Івана Дацька «У пошуках єдности і правди» відбулася 13 жовтня у Центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету.

До книги обсягом 448 сторінок увійшли вибрані твори теперішнього президента Інституту екуменічних студій УКУ і члена Координаційного комітету Спільної міжнародної комісії для богословського діалогу між Католицькою і Православною Церквами, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз. Також о. Дацько відомий як багатолітній секретар Патріарха Йосифа Сліпого, кардинала Мирослава-Івана Любачівського і канцлер Львівської архиєпархії.

Видання побачило світ у Видавництві УКУ і вміщені в ньому роботи автора структурно поділені на наступні частини: Проповіді, Визначні особистості УГКЦ, Стан і розвиток УГКЦ, Екуменізм.

«Перед нами книжка, в якій зібрана тільки невелика частина творів отця-доктора, отця-митрата Івана Дацька», — говорив під час презентації ректор УКУ отець-доктор Богдан Прах.

Як він акцентував, о. І. Дацько належав до найближчого оточення Патріарха Йосифа, до когорти осіб, які віддано боролися за Українську Церкву та українство в часи репресій на батьківщині та розсіяння в діаспорі. Довкола цих людей уже навіть виник своєрідний ореол таємничості, відзначав отець-ректор. І це тим паче має зацікавити потенційних читачів книги «У пошуках єдности і правди».

«Сьогодні, коли хочемо говорити з молоддю, зі студентами, зокрема, то маємо вміло використовувати досвід осіб, котрі щодня засвідчувати вірність Богові, Україні. Про них і намагався писати отець Іван», — продовжував о. Б. Прах.

Директор Інституту історії Церкви УКУ Олег Турій, який модерував презентацію, особливо виділяє у книзі о. І. Дацька дві теми: 1) тему спадщини Патріарха Йосифа; 2) тему боротьби, а згодом і легалізації УГКЦ.

Книгу «У пошуках єдности і правди» видали незадовго до 70-ліття її автора, а відтак природно, що презентація видання переросла у звичний для таких подій формат. Так, присутні владики Борис Ґудзяк та Гліб Лончина охоче ділилися своїми спогадами про те, як вони ще молодими познайомилися з отцем Дацьком, а також про його роль як помічника Патріарха Йосифа і порадника молоді – майбутніх священиків. Книга отця Дацька, за словами владики Гліба, яскраво віддзеркалює його життя, його старання у пошуках єдності християн – екуменічні прагнення.

«Проходить час і проминає пам’ять, але те, що зафіксоване на папері, залишається й допомагає наступним поколінням. Отець Іван має особливу пам’ять щодо історичних фактів, подій і ролі в них тих чи інших людей. Ця інформація з часом тільки набирає цінності, – промовляв о. Б. Ґудзяк. — Отець ділиться (у книзі – прим. ред.) своїм бажанням єдності християн… Пригадую, отець Іван колись давно сказав мені: якщо 1/3, 1/10 з того, що ти прагнеш, здійсниться, то це вже буде дуже багато. Але треба прагнути!»

Також про старання і роль о. Дацька для відродження УГКЦ в Україні говорили громадсько-політичний діяч Микола Горинь, директор видавництва «Свічадо» Богдан Трояновський, низка інших спіпрацівників автора книги і тих, хто отримував допомогу його стараннями. Зрештою, доктор Марія Горяча звернула увагу на те, що Інститут екуменічних студій УКУ на чолі з о. Іваном Дацьком реалізовує цілу програму видання класичних праць з історії Церкви. Останньою із низки таких книг у Видавництві УКУ вийшла «Фотієва схизма» Франтішека Дворніка. А сам отець Дацько під час презентації натякнув, що готує спогади.