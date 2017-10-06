Народний Герой України та військовий капелан потрапив у ДТП

12 жовтня 2017, 11:34 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

10 жовтня 2017 року о. Ігор Федоришин – військовий капелан та Народний Герой України, повертаючись з єпархіального управління Бучацької єпархії, яке знаходиться в м. Чорткові, неподалік м. Монастириська потрапив в ДТП.

Духовенство та вірні Бучацької єпархії просять про молитву за швидке одужання о. Ігоря. Про це інформує офіційний сайт Бучацької єпархії УГКЦ.

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теги до статті:Віра і зброя
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