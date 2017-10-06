- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Народний Герой України та військовий капелан потрапив у ДТП
12 жовтня 2017, 11:34 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
10 жовтня 2017 року о. Ігор Федоришин – військовий капелан та Народний Герой України, повертаючись з єпархіального управління Бучацької єпархії, яке знаходиться в м. Чорткові, неподалік м. Монастириська потрапив в ДТП.
Духовенство та вірні Бучацької єпархії просять про молитву за швидке одужання о. Ігоря. Про це інформує офіційний сайт Бучацької єпархії УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Парламентській асамблеї Ради Європи відзначили 500-річчя Реформації | 12 жовтня 2017, 13:26 | Світ протестантизму |
Російському священику-сутенеру загрожує 10 років позбавлення волі | 12 жовтня 2017, 12:45 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Затриманим в Бахчисараї дев'яти кримським татарам окупанти присудили адмінштрафи | 12 жовтня 2017, 11:54 | Релігія і політика |
Народний Герой України та військовий капелан потрапив у ДТП | 12 жовтня 2017, 11:34 | УГКЦ |
В Україну заборонили ввіз книги одіозного протоєрея РПЦ | 12 жовтня 2017, 11:21 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 12 жовтня 2017, 11:52
Интересно: а что они, римо-католики, будут делать с таким количеством, по сути, ПУСТУЮЩИХ храмов?! А что касается протестантов, то, думаю, они сами - без посторонних "советов" и |
- 12 жовтня 2017, 11:37 |
- 12 жовтня 2017, 03:10
Не 2, а все 23 храма надо вернуть Святой Римской Церкви! А особенно если что-то было передано протестантам - им не нужны ни храмы, ни алтари, пусть молятся в любом сарае или сортире! |
- 12 жовтня 2017, 03:02 |
- 12 жовтня 2017, 01:37
По российскому ТВ во всех передачах постоянно обсуждают, как США с утра до вечера думают только о России, обсуждают Россию, планируют козни против России, пакостят России. Как будто у США нет других |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
11 жовтня 2017, 11:38 | Релігія і політика | 12 жовтня 2017, 11:37
Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора"
Коментарі