Синод єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ обговорив стратегію розвитку

9 жовтня 2017, 08:57 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

6 жовтня 2017 року в Патріарших палатах у Києві відбулася Друга сесія Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, владики заслухали доповідь канцлера Київської архиєпархії отця Василя Чудійовича, в якій він представив Резолюції ІІІ Конгресу мирян, що відбувся 26 вересня 2017 року в м. Києві. Їх було взято за основу для опрацювання стратегії розвитку Києво-Галицької митрополії.

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Члени Синоду на своїй сесії прийняли напрями для розроблення проекту «Стратегії розвитку Києво-Галицької митрополії УГКЦ», а також створили робочу групу для опрацювання вищезгаданої стратегії. До участі в групі, головою якої обрали о. Василя Чудійовича, покликано декотрих координаторів Стратегії'2020 «Жива парафія».

Владики доручили робочій групі підготувати та представити проект «Стратегії розвитку Києво-Галицької митрополії УГКЦ» на наступній сесії Синоду.

Учасники Синоду заслухали доповідь о. Петра Жука, ректора Київської Трьохсвятительської семінарії, про актуальну ситуацію в семінарії, навчальний і виховний процес.

Владики розглянули питання проголошення Собору Вишгородської Богородиці, що в місті Вишгороді, Марійським відпустовим центром Києво-Галицької митрополії. 

Третю сесію Синоду Єпископів Києво-Галицької Vитрополії Української Греко-Католицької Церкви вирішено провести в січні 2018 року.

У синодальних засіданнях брали участь усі єпископи Києво-Галицької митрополії: владика Степан (Меньок), Екзарх Донецький, владика Йосафат (Говера), Екзарх Луцький, владика Михайло (Бубній), Екзарх Одеський і Адміністратор Кримський, владика Василь (Тучапець), Екзарх Харківський, владика Йосиф (Мілян), Єпископ-помічник Київської архиєпархії, і владика Богдан (Дзюрах), єпископ Курії Верховного Архиєпископа.

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