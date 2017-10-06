У Львові відкрить пам’ятну дошку церкві, знесеній комуністами

У неділю, 8 жовтня, у Львові на вул. Уляни Кравченко, 1 відкриють та освятять пам’ятну дошку, присвячену церкві святого апостола Андрія і святого Володимира, знесеній комуністичним режимом у 1961 році. Про це повідомляє Захід. нет.

Чин освячення та молебень очолить митрополит львівський Ігор. Церемонія розпочнеться о 17:00.

Зазначимо, що відкриття цієї пам’ятної дошки – це вшанування церкви, що була зведена греко-католицькою громадою львівського передмістя Богданівка в 1918 році. Її освятив праведний митрополит Андрей Шептицький, проте церква була знесена комуністичним режимом у 1961 році.