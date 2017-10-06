У Львові відкрить пам’ятну дошку церкві, знесеній комуністами

8 жовтня 2017, 11:32 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 8 жовтня, у Львові на вул. Уляни Кравченко, 1 відкриють та освятять пам’ятну дошку, присвячену церкві святого апостола Андрія і святого Володимира, знесеній комуністичним режимом у 1961 році. Про це повідомляє Захід. нет.

Чин освячення та молебень очолить митрополит львівський Ігор. Церемонія розпочнеться о 17:00.

Зазначимо, що відкриття цієї пам’ятної дошки – це вшанування церкви, що була зведена греко-католицькою громадою львівського передмістя Богданівка в 1918 році. Її освятив праведний митрополит Андрей Шептицький, проте церква була знесена комуністичним режимом у 1961 році.

 

Система Orphus
теги до статті:Андрей Шептицкий,Ігор (Возьняк),Храми Львова
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Igor Chopko | 8 жовтня 2017, 21:17

      Все буде добре на Україні,тільки закінчиться війна з москалями та Крим повернуть Україні.

    • Стефан | 8 жовтня 2017, 16:40

      Сергианская по повадкам Церковь под пятой изуверов-коммунистов руководящих натравливанием совкового быдла и колхозной сволоты на добропорядочных и благопристойных. Сто лет сатанинского управления

    • enzian | 8 жовтня 2017, 10:14

      І кремлівська також.

    • Стефан | 8 жовтня 2017, 00:32

      Беззаконие и произвол воров, грабителей, убийц, мошенников, лжецов и лицемеров длится уже 100 лет. Честные, благородные, справедливые люди, по определению, не могут соответствовать требованиям

    • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

      "Руська" Православна Церква??? Російська!

    Популярні статті місяця