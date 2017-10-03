Патріарша курія УГКЦ має нового адміністратора

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви прийняв зречення з уряду адміністратора Патріаршої курії УГКЦ владики Богдана (Дзюраха) і призначив нового адміністратора отця Андрія Максимовича.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, владика Богдан (Дзюрах), як секретар Синоду Єпископів УГКЦ, залишається у структурі Курії, оскільки Секретаріат Синоду належить до структури Патріаршої курії.

Дякуючи за служіння владиці Богдану, Предстоятель Церкви відзначив, що за більше як десять років служіння на посаді адміністратора Патріаршої курії владика її добре розбудував. «Ми сьогодні маємо львівську і київську частини. Коли мене колись Блаженніший Любомир представляв перед Патріаршою курією, зачитував декрет, то були лише три особи», – розповів Блаженніший Святослав.

«Мені шкода відпускати вас з цієї посади. Бо знаю, що ви залишили тут своє серце. Дозвольте вам побажати, щоб Господь Бог вигородив щедро всю вашу працю, усі ті жертви, які ви поклали на вівтар Господній, служачи як адміністратор Патріаршої курії. І нехай вам і далі посилає благодать Духа Святого», – побажав Глава Церкви.

Владика Богдан сказав жартома, що в сьогоднішній події бачить дві новини і дві добрі. «Перша – те, що я передаю свій уряд теплою рукою (як колись про своє зречення з уряду Глави Церкви говорив Блаженніший Любомир. - Авт.). І як показує досвід, це досить непогана практика. Друга річ – Блаженніший Святослав зауважив, що я не віддаляюся від Курії, а залишаюся Куріальним єпископом і секретарем Синоду», – додав єпископ. Він побажав своєму наступнику успіхів.

Представляючи нового адміністратора Курії отця Андрія Максимовича, Глава Церкви відзначив, що отець Андрій – багатогранна особа. Він богослов. Закінчив духовну семінарію в Івано-Франківську. Потім навчався в Римі. Закінчив вищі студії з докторатом із богослов’я. Відтак був скерований до Папської дипломатичної академії, яку успішно закінчив. Отець був секретарем Нунціатури в Африці, у Тоґо. Це франкомовна частина. Отець розмовляє французькою. Працював в Апостольській нунціатурі в Брюсселі. У часи Революції гідності отець Андрій виконував обов’язки Тимчасово повіреного у справах Ватикану при Європейському Союзі… Після цього служив в Апостольській нунціатурі в Кувейті, яка охоплює вісім мусульманських країн Аравійського півострова.

Глава Церкви зауважив, що останніх кілька років старався, щоб Апостольська столиця «подарувала нам отця назад». «Це для нас усіх велике підсилення нашої Церкви», – вважає Блаженніший Святослав.