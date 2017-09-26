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В УГКЦ вшанували пам’ять митрополита Володимира Стернюка
1 жовтня 2017, 10:36 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У Львові у Святоюрському соборі і церкві Климентія Шептицького 30 вересня вшанували пам’ять митрополита Української Греко-Католицької Церкви Володимира Стернюка, який відійшов у вічний світ 20 років тому – 29 вересня 1997 року. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Єпископ Володимир Стернюк вів духовну семінарію в роки підпілля УГКЦ, коли церква була заборонена радянською владою. Він висвятив десятки греко-католицьких священиків.
«Володимир Стернюк був людиною високої посади, але водночас дуже скромною, простою, приймав кожну людину такою, якою вона була. Ми мали можливість його знати і з ним спілкуватись, він дбав, щоб священик сумлінно виконував свою місію, нагадував про це», – наголосив митрополит Львівський Ігор Возьняк під час вечора пам’яті.
Монах Чину Найсвятішого Ізбавителя Володимир Стернюк був висвячений на священика в 1931 році. Він проводив своє душпастирське служіння у Ковелі, Тернополі, в Івано-Франківську, Львові. Коли у 1946 році на псевдособорі греко-католицька церква була ліквідована, Володимир Стернюк відмовився переходити до Російської православної церкви, розвивав і підтримував життя греко-католицької церкви у підпіллі. Однак у 1947 році отця Володимира Стернюка було арештовано і 5 років він провів у засланні в Архангельській області, працюючи на лісоповалі.
Повернувшись до Львова, священик-підпільник працював бібліотекарем, сторожем, санітаром, фельдшером, а зранку чи вечорами таємно відправляв богослужіння, хрестив дітей, вінчав, відправляв панахиди, тобто виконував священичі обов’язки.
У 1964 році Володимир Стернюк був висвячений на єпископа владикою Василем Величковським у Львові. З 1973-го і до 1991 року, коли в Україну з Риму повернувся глава УГКЦ Мирослав-Іван Любачівський, підтримував Катакомбну Церкву.
У 20-ті роковини відходу у вічний світ єпископа Володимира Стернюка його послідовники вказують на його величезний внесок у відродження УГКЦ. Похований владика у крипті Святоюрського собору у Львові.
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