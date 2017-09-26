- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Екзарху Харківському УГКЦ сьогодні - 50
29 вересня 2017, 12:36 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Владика Василь (Тучапець), ЧСВВ – екзарх Харківський сьогодні відзначає 50-ти літній ювілей.
Духовенство, монашество та вірні Харківського Екзархату привітали єрарха:
«Дякуємо Богові за дар вашого життя, за те, що у вашій особі маємо доброго батька, мудрого порадника та провідника.
Нехай Господь дарує вам здоров’я, благословляє кожен день вашого життя, а Пречиста Діва Марія завжди тримає під Своїм Материнським Покровом!».
Владика ВасильТучапець народився 29 вересня 1967 року в м. Яворові на Львівщині.
До монастиря отців василіан вступив 10 листопада 1986 року.
Довічні обіти склав 29 грудня 1996 року.
Навчався в Івано-Франківській теологічній академії та Папському богословському відділі (Варшава). Має науковий ступінь ліценціата патрології.
Таїнство Священства прийняв 12 липня 1997 року в катедральному соборі Воскресіння Христового в Івано-Франківську з рук преосвященного владики Софрона (Дмитерка), ЧСВВ.
Із 2005 року призначений ігуменом у Київському монастирі Святого Василія Великого.
Із 2009 року синкел у справах монашества Київської архиєпархії УГКЦ.
Із 2012 року протоконсультор Провінції Найсвятішого Спасителя ЧСВВ в Україні.
2 квітня 2014 року Папа Франциск, взявши до уваги рішення Синоду Єпископів УГКЦ про поділ Донецько-Харківського екзархату УГКЦ, дав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів на єпископа та призначення на Екзарха Харківського отця Василя Тучапця. Новому єпископу надано титулярний осідок Чентуріонес.
Архієрейська хіротонія відбулася 21 травня 2014 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Головним святителем був Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, а співсвятителями — єпископи Василій Медвіт та Степан Меньок.
Урочисте входження на уряд Харківського екзарха відбулося в храмі святого Миколая УГКЦ у Харкові 1 червня 2014 року.
Редакція РІСУ приєднується до привітань.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Екзарху Харківському УГКЦ сьогодні - 50 | 29 вересня 2017, 12:36 | УГКЦ |
Закон про освіту запровадив новації у сфері релігійної освіти | 29 вересня 2017, 11:23 | Законодавство |
У Польщі відмовляються приймати мігрантів-мусульман | 29 вересня 2017, 10:55 | Світові |
Єпископа Яна Пурвінського нагородили відзнакою "За заслуги перед містом" | 29 вересня 2017, 10:47 | Державно-конфесійні стосунки |
Сьогодні ми згадуємо у молитвах невинних жертв, — Президент до українців у зв’язку з 76-ми роковинами трагедії Бабиного Яру | 29 вересня 2017, 10:40 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
- 29 вересня 2017, 12:33
netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим |
- 28 вересня 2017, 23:12
А три шістки в біометриці є? Щось ті дві українські церкви спокійно до чіпів відносяться. Невже вони своїми вірними не переймаються. Може вони неспосібні розрізнити знаки часу. |
- 28 вересня 2017, 19:36
И если учесть, что для того, чтобы выяснить объективность обстоятельств приведших ко греху требуется время, можно точно сказать реальная исповедь может состоять из 1-2х максимум 3-х грехов, |
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 28 вересня 2017, 19:36
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі