Екзарху Харківському УГКЦ сьогодні - 50

Владика Василь (Тучапець), ЧСВВ – екзарх Харківський сьогодні відзначає 50-ти літній ювілей.

Духовенство, монашество та вірні Харківського Екзархату привітали єрарха:

«Дякуємо Богові за дар вашого життя, за те, що у вашій особі маємо доброго батька, мудрого порадника та провідника.

Нехай Господь дарує вам здоров’я, благословляє кожен день вашого життя, а Пречиста Діва Марія завжди тримає під Своїм Материнським Покровом!».

Владика ВасильТучапець народився 29 вересня 1967 року в м. Яворові на Львівщині.

До монастиря отців василіан вступив 10 листопада 1986 року.

Довічні обіти склав 29 грудня 1996 року.

Навчався в Івано-Франківській теологічній академії та Папському богословському відділі (Варшава). Має науковий ступінь ліценціата патрології.

Таїнство Священства прийняв 12 липня 1997 року в катедральному соборі Воскресіння Христового в Івано-Франківську з рук преосвященного владики Софрона (Дмитерка), ЧСВВ.

Із 2005 року призначений ігуменом у Київському монастирі Святого Василія Великого.

Із 2009 року синкел у справах монашества Київської архиєпархії УГКЦ.

Із 2012 року протоконсультор Провінції Найсвятішого Спасителя ЧСВВ в Україні.

2 квітня 2014 року Папа Франциск, взявши до уваги рішення Синоду Єпископів УГКЦ про поділ Донецько-Харківського екзархату УГКЦ, дав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів на єпископа та призначення на Екзарха Харківського отця Василя Тучапця. Новому єпископу надано титулярний осідок Чентуріонес.

Архієрейська хіротонія відбулася 21 травня 2014 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Головним святителем був Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, а співсвятителями — єпископи Василій Медвіт та Степан Меньок.

Урочисте входження на уряд Харківського екзарха відбулося в храмі святого Миколая УГКЦ у Харкові 1 червня 2014 року.

Редакція РІСУ приєднується до привітань.