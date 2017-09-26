Патріарх Святослав назвав найважливіше стратегічне завдання УГКЦ сьогодні

23 вересня 2017 року у Києві, у монастирі Святого Василія Великого відбувся ІІІ Конгрес мирян Києво-Галицької митрополії УГКЦ. Тема цьогорічного Конгресу - «Стратегія розвитку Митрополії: ЩО робимо, ЯК робимо, з КИМ і ЧИМ робимо?», повідомляє сайт УГКЦ.

Участь у заході взяли представники духовенства та мирян Київської архиєпархії та Донецького, Одеського, Луцького, Харківського і Кримського екзархатів УГКЦ, як рівно ж представники різноманітних мирянських організацій, спільнот і рухів, які діють в Києво-Галицькій митрополії.





Після літургії засідання розпочав глава УГКЦ Патріарх Святослав. Першоєрарх вернув увагу на важливість проведення такого заходу. Як зазначив предстоятель УГКЦ, такі зустрічі потрібні для кращого та доброго майбутнього Церкви.



Святослав підкреслив, що для греко-католиків важливо сьогодні зрозуміти, як разом розбудовувати Церкву. «Тому тема, яку ми винесли в назву цього Конгресу звучить стратегічно. Ми хочемо почати мріяти, якою прагнемо бачити нашу Церкву на цих теренах за п'ять чи десять років. Бо від цього дуже багато залежить, над чим будемо працювати», – зазначив глава Церкви.



За його словами, первинне і найважливіше стратегічне наше завдання – щоби кожен віруючий Церкви, щоби кожен охрещений в УГКЦ жив повноцінним, глибоким, християнським життям. Тобто це завдання оцерковити людей, які розпорошені на цих великих територіях. «Знаємо, що тільки в Києві охрещених у нашій Церкві є близько двохсот тисяч. Моє запитання: де вони є? Ми знаємо, що сотні вірних живуть у селах, містечках у всіх наших екзархатах, але ми ще до всіх них не дійшли, але це наше пряме пастирське завдання – бути там, де є наші люди», – вважає Святослав.





Наступним нашим кроком, відзначив глава Церкви, що робити, – це ділитися вірою в Бога з тими людьми, які Його ще не пізнали.



Водночас він наголосив, що треба дбати про виховання тих, кому Бог через УГКЦ хоче довірити проповідь Христового Євангелія. «Гадаю, – сказав предстоятель, – насамперед мусимо виховуватися ми, єпископи. Мусимо постійно дбати про свій зріст, учитися проповідувати Боже Слово в різних нових обставинах у новий різний спосіб, щоби єпископ для своїх вірних не був чужинцем. Також мусимо дбати про постійний зріст, формацію нашого духовенства. Бо в такий спосіб проповідувати Євангеліє, як ще п'ять років тому, сьогодні вже не підходить. Сьогодні, коли священик хоче знати, що думають люди і де збирається молодь, мабуть, має користуватися Фейсбуком, стежити за темами, над якими вони дискутують, і з точки Христового Євангелія давати їм відповіді. Тобто способи спілкування сьогодні є інші, ніж були кілька років тому».



На думку глави УГКЦ, Церква сьогодні також потребує катехитів. «Синод Єпископів прийняв таке рішення: якщо під час візитації парафії єпископ бачить, що в парафії все є: храм із золотими банями, величезні приміщення, а немає катехизації, немає навчання християнської віри, - то він має обов'язок визнати душпастирське служіння такого священика незадовільним. А ви, миряни, повинні вимагати від своїх священиків, аби в кожній громаді існувала хоча б катехитична програма, я вже не кажу про катехитичну школу», – підкреслив на завершення владика Святослав.



Пізніше учасникам були представлені представники єпархій та екзархатів. Після цього було обговорено низку важливих питань про життя Церкви та мирянських спільнот. Зокрема, говорили про актуальні завдання перед Церквою та способи їх реалізації.



Представники різних спільнот дійшли висновку, що сьогодні як ніколи важливо дбати про виховання дітей та молоді, які є майбутнім Церкви і народу. Окрім цього було поставлено і завдань для душпастирів, щоденним обов’язком яких є бути добрими пастирями.