Першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ інтронізують у листопаді

19 вересня 2017, 17:47 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

18 листопада 2017 року, о 12.00, у катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці м. Чернівці відбудеться Архиєрейська Літургія та Чин інтронізації першого правлячого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ владики Йосафата (Мощича). Богослужіння очолить Глава УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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Як повідомлялося, 12 вересня 2017 року, у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець ознайомлений з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії з осідком в м. Чернівці. Територія нової єпархії буде виокремлена з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та буде охоплювати Чернівецьку область. Єпархія буде належати до Івано-Франківської митрополії.

Відповідно до приписів церковного права, Синод Єпископів УГКЦ надав свою згоду Отцеві і Главі Церкви на іменування владики Йосафата (Мощича), Єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії, першим правлячим єпископом Чернівецької єпархії.

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теги до статті:Йосафат (Мощич),УГКЦ
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    Останні коментарі

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:36

      РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич.

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