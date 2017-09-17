Першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ інтронізують у листопаді

18 листопада 2017 року, о 12.00, у катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці м. Чернівці відбудеться Архиєрейська Літургія та Чин інтронізації першого правлячого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ владики Йосафата (Мощича). Богослужіння очолить Глава УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як повідомлялося, 12 вересня 2017 року, у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець ознайомлений з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії з осідком в м. Чернівці. Територія нової єпархії буде виокремлена з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та буде охоплювати Чернівецьку область. Єпархія буде належати до Івано-Франківської митрополії.

Відповідно до приписів церковного права, Синод Єпископів УГКЦ надав свою згоду Отцеві і Главі Церкви на іменування владики Йосафата (Мощича), Єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії, першим правлячим єпископом Чернівецької єпархії.