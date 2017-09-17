Визначена тема, дата і місце проведення наступного Синоду УГКЦ

| Репортажі | | «Семиярусна гора» як головна духовна книга нової епохи У двадцять сім років американець Томас Мертон відмовився від кар’єри письменника й прийняв монаший стан в одному з найбільш аскетичних згромаджень католицької Церкви – ордені трапістів. Та згодом молодий монах повернувся до писання, і за сім років написав автобіографічну книжку «Семиярусна гора», визнану духовною класикою модернової доби.

| Репортажі | | Чи багато релігійної літератури на Форумі видавців? Львів щороку у вересні на кілька днів перетворюється на суцільне книжкове дійство. Ринок видань за останні кілька років помітно зміцнів і збагатився. Але що відбувається у вужчій сфері — на ринку релігійної літератури?