Визначена тема, дата і місце проведення наступного Синоду УГКЦ

19 вересня 2017, 17:16 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Наступний Синод Єпископів УГКЦ вирішено провести 2–11 вересня 2018 року у Львові-Брюховичах. Його головною темою буде «Боже Слово і катехизація».

Відповідальними за підготовку головної теми визначено владик Петра (Стасюка) та Давида (Мотюка). Про це йдеться в оприлюднених Департаментом УГКЦ Постановах Синоду цієї Церкви, який відбувся 3-12 вересня 2017 року у Львові-Брюховичах.

Серед інших Постанов Синоду УГКЦ такі:

- підготувати нову редакцію Молитовника для вірних УГКЦ на основі молитовника «Прийдіте поклонімся»;

- опрацювати проект Катедрального уставу УГКЦ;

- створити перекладацькі групи для підготовки літургійних текстів і перекладів на основі мовних груп (англійська, португальська, іспанська тощо);

- опрацювати проект Літургійного довідника УГКЦ;

- досліджувати нові потреби для оживлення молитовного і літургійного життя УГКЦ.

- поблагословити подальшу роботу Патріаршої літургійної комісії УГКЦ над новим українським перекладом служебника Літургії святого Івана Золотоустого у співпраці з єпархіальними літургійними комісіями, результати якої належить подати на розгляд наступному Синодові Єпископів УГКЦ.

- Встановити свято вшанування Матері Божої Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій літургійній комісії УГКЦ опрацювати богослужбові тексти цього свята та запропонувати дату його святкування.

Cинод вирішив обрати делегатом від Української Греко-Католицької Церкви на Папський Синод 2018 року владику Браєна (Байду), а його заступником – Преосвященного владику Володимира (Груцу). Синод зробив низку нових призначень:

- призначити о. Андрія Максимовича адміністратором Патріаршої курії УГКЦ.

- владику Василя (Тучапця) призначено головою Відділу соціального служіння.

- владтику Михаїла (Бубнія) призначено головою Патріаршої комісії у справ ах монашества.

- владику Євгена (Поповича) - головою Канонічного відділу.

- владику Венедикта (Алексійчука) призначено головою Патріаршої літургійної комісії.

Для покращення військового капеланського служіння в Україні:

- Синод дав згоду на зміну назви Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України на «Департамент військового капеланства УГКЦ».

- Доручив Департаменту військового капеланства УГКЦ у співпраці з Канонічним відділом Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії Верховного архиєпископа підготувати Проект Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53) Сесії Постійного Синоду УГКЦ.

- Доручити Департаменту військового капеланства у співпраці з Департаментом фінансів і майна здійснити необхідні кроки задля створення Фундації архистратига Михаїла з метою сприяння пошуку додаткових матеріальних ресурсів для здійснення капеланського служіння у Збройних силах та інших військових формуваннях України.

Владики з вдячністю прийняли запрошення Митрополита Перемишльсько-Варшавського Євгена (Поповича) прибути 9 вересня наступного року до Перемишля на святкування 325-ліття відновлення єдності Перемишльської єпархії з Римським Апостольським престолом у складі УГКЦ.

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теги до статті:Синод єпископів УГКЦ
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    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:36

      РІСУ допомогла читачам. Нажаль, вчасно не зміг відреагувати. Молитва подіяла! Щиро вдячний редакції за об'єктивність. Ваш шанувальник. Богдан Павликевич.

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