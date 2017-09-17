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Визначена тема, дата і місце проведення наступного Синоду УГКЦ
19 вересня 2017, 17:16 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Наступний Синод Єпископів УГКЦ вирішено провести 2–11 вересня 2018 року у Львові-Брюховичах. Його головною темою буде «Боже Слово і катехизація».
Відповідальними за підготовку головної теми визначено владик Петра (Стасюка) та Давида (Мотюка). Про це йдеться в оприлюднених Департаментом УГКЦ Постановах Синоду цієї Церкви, який відбувся 3-12 вересня 2017 року у Львові-Брюховичах.
Серед інших Постанов Синоду УГКЦ такі:
- підготувати нову редакцію Молитовника для вірних УГКЦ на основі молитовника «Прийдіте поклонімся»;
- опрацювати проект Катедрального уставу УГКЦ;
- створити перекладацькі групи для підготовки літургійних текстів і перекладів на основі мовних груп (англійська, португальська, іспанська тощо);
- опрацювати проект Літургійного довідника УГКЦ;
- досліджувати нові потреби для оживлення молитовного і літургійного життя УГКЦ.
- поблагословити подальшу роботу Патріаршої літургійної комісії УГКЦ над новим українським перекладом служебника Літургії святого Івана Золотоустого у співпраці з єпархіальними літургійними комісіями, результати якої належить подати на розгляд наступному Синодові Єпископів УГКЦ.
- Встановити свято вшанування Матері Божої Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій літургійній комісії УГКЦ опрацювати богослужбові тексти цього свята та запропонувати дату його святкування.
Cинод вирішив обрати делегатом від Української Греко-Католицької Церкви на Папський Синод 2018 року владику Браєна (Байду), а його заступником – Преосвященного владику Володимира (Груцу). Синод зробив низку нових призначень:
- призначити о. Андрія Максимовича адміністратором Патріаршої курії УГКЦ.
- владику Василя (Тучапця) призначено головою Відділу соціального служіння.
- владтику Михаїла (Бубнія) призначено головою Патріаршої комісії у справ ах монашества.
- владику Євгена (Поповича) - головою Канонічного відділу.
- владику Венедикта (Алексійчука) призначено головою Патріаршої літургійної комісії.
Для покращення військового капеланського служіння в Україні:
- Синод дав згоду на зміну назви Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України на «Департамент військового капеланства УГКЦ».
- Доручив Департаменту військового капеланства УГКЦ у співпраці з Канонічним відділом Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії Верховного архиєпископа підготувати Проект Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53) Сесії Постійного Синоду УГКЦ.
- Доручити Департаменту військового капеланства у співпраці з Департаментом фінансів і майна здійснити необхідні кроки задля створення Фундації архистратига Михаїла з метою сприяння пошуку додаткових матеріальних ресурсів для здійснення капеланського служіння у Збройних силах та інших військових формуваннях України.
Владики з вдячністю прийняли запрошення Митрополита Перемишльсько-Варшавського Євгена (Поповича) прибути 9 вересня наступного року до Перемишля на святкування 325-ліття відновлення єдності Перемишльської єпархії з Римським Апостольським престолом у складі УГКЦ.
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