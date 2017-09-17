Племінниця блаженнішого Любомира у архівах досліджує родовід родини Гузарів

Марія Рипан, донька рідної сестри Марти і похресниця блаженнішого Любомира (Гузара), працює над архівними документами, щоб дослідити походження великого родича.

Вона відвідує обласні архіви України для того, щоб залишити для нащадків документальні підтвердження походження та діяльності родини Гузарів.

Кореспондент РІСУ Наталя Палій зустрілася з пані Марією, коли вона працювала з документами в Державному архіві в Івано-Франківській області. І вона поділилася своїми планами.

«Тут, в архіві, шукаю документи, щоб доповнити родоводи мої та блаженнішого Любомира, – розповіла пані Марія. – Хочу мати зібрані точні дані про родину. Саме у цьому місті, яке раніше називалося Станіславів, народилася батько блаженнішого – Ярослав, брат Олександр, сестра Марта, бабця, дід, прадід».

Як розповіла Марія Рипан, у їх роді було чимало священиків. Вони служили у різних парафіях – на Тернопільщині, де вона досліджувала Завалівську гілку роду, про яку нещодавно презентувала книгу. Там протягом багатьох років був парохом отець Дмитро Гузар – прадід блаженнішого Любомира. А родина його матері, Ростислави Демчук, мешкала у Кальному, бо її батько, Лука Демчук, був там парохом. Сам отець Лука народився у Новому Биткові біля Радехова, на Львівщині. А мати Ростислави – Олена Білинкевич була донькою священика – отця Йосипа, який служив парохом у Тисменичанах – зараз Івано-Франківська область та на Тернопіллі.

«Отже, важко сказати, що ми є з якоїсь однієї області, бо діти народжувалися там, де батько був священиком, – каже Марія Рипан. – Щойно я побачила архівні книги, де описано прямі династії парохів, що служили у Тисменичанах. Це всі отці Білинкевичі. Два роки тому я була там. Мене провели до церкви і показали документ з переліком парохів. Серед них були мої прямі предки. На сільському цвинтарі віднайшла залишки пам’ятника лише одному з них – отцю Сильвестру».

Пані Марія віднайшла у Івано-Франківському архіві чимало родинних документів і запланувала попрацювати також в Львівському та Тернопільському.