Племінниця блаженнішого Любомира у архівах досліджує родовід родини Гузарів

18 вересня 2017, 17:00 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Марія Рипан, донька рідної сестри Марти і похресниця блаженнішого Любомира (Гузара), працює над архівними документами, щоб дослідити  походження великого родича.

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Вона відвідує обласні архіви України для того, щоб залишити для нащадків документальні підтвердження походження та діяльності родини Гузарів.

Кореспондент РІСУ Наталя Палій зустрілася з пані Марією, коли вона працювала з документами в Державному архіві в Івано-Франківській області. І вона поділилася своїми планами.

«Тут, в архіві, шукаю документи, щоб доповнити родоводи мої та блаженнішого Любомира, – розповіла пані Марія. – Хочу мати зібрані точні дані про родину. Саме у цьому місті, яке раніше називалося Станіславів, народилася батько блаженнішого – Ярослав, брат Олександр, сестра Марта, бабця, дід, прадід».

Як розповіла Марія Рипан, у їх роді було чимало священиків. Вони служили у різних парафіях – на Тернопільщині, де вона досліджувала Завалівську гілку роду,  про яку нещодавно презентувала книгу. Там протягом багатьох років був парохом отець Дмитро Гузар – прадід блаженнішого Любомира. А родина його матері, Ростислави Демчук,  мешкала у Кальному, бо її батько, Лука Демчук, був там парохом. Сам отець Лука народився у Новому Биткові біля Радехова, на Львівщині. А мати Ростислави – Олена Білинкевич була донькою священика – отця Йосипа, який служив парохом у Тисменичанах – зараз Івано-Франківська область та на Тернопіллі.

«Отже, важко сказати, що ми є з якоїсь однієї області, бо діти народжувалися там, де батько був священиком,  – каже Марія Рипан. – Щойно я побачила архівні книги, де описано прямі династії парохів, що служили у Тисменичанах. Це всі отці Білинкевичі. Два роки тому я була там. Мене провели до церкви і показали документ з переліком парохів. Серед них були мої прямі предки. На сільському цвинтарі віднайшла залишки пам’ятника лише одному з них – отцю Сильвестру».

Пані Марія віднайшла у Івано-Франківському архіві чимало родинних документів і запланувала попрацювати також в Львівському та Тернопільському. 

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теги до статті:Любомир (Гузар),Марія Рипан
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    • Aquinatus | 18 вересня 2017, 17:23

      https://youtu.be/E_4Iq852t3A

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