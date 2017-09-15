В УГКЦ новий склад Постійного Синоду

Синод Єпископів УГКЦ, який проходив у м. Львові-Брюховичах 3-12 вересня 2017 року, обрав трьох єпископів членами Постійного Синоду УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Мандат синодальних отців для служіння в Постійному Синоді на наступні п’ять років отримали такі владики:

Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії Святого Володимира для українців-католиків Франції, країн Бенілюксу та Швейцарії;

Богдан (Данило), Єпарх єпархії Святого Йосафата у Пармі (США);

Теодор (Мартинюк), Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Відповідно до кан. 115, §2, п.1 Кодексу канонів Східних Церков, Патріарх Святослав (Шевчу) також іменував членом Постійного Синоду УГКЦ терміном на п’ять років владику Євгена (Поповича), Архиєпископа і Митрополита Перемишльсько-Варшавського. Щодо цього 12 вересня було видано окремий декрет Глави УГКЦ.

Новий склад Постійного Синоду уже провів своє перше засідання. Владики разом з Главою Церкви 13 вересня у Львові зібралися разом, щоб підбити підсумки Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року та накреслити плани для подальшої роботи.

Довідка

Постійний Синод − це група єпископів, яка діє від імені Патріаршого Синоду і є дорадчим органом для Глави Церкви. Відповідно до кан. 115, §1 Кодексу канонів Східних Церков, Постійний Синод Української Греко-Католицької Церкви складається з Патріарха та чотирьох єпископів. Одного із єпископів іменує Глава УГКЦ, а інших трьох обирає Синод Єпископів на п’ятирічний термін.