В УГКЦ новий склад Постійного Синоду

16 вересня 2017, 07:41 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Синод Єпископів УГКЦ, який проходив у м. Львові-Брюховичах 3-12 вересня 2017 року, обрав трьох єпископів членами Постійного Синоду УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Мандат синодальних отців для служіння в Постійному Синоді на наступні п’ять років отримали такі владики:

Борис (Ґудзяк), Єпарх єпархії Святого Володимира для українців-католиків Франції, країн Бенілюксу та Швейцарії;

Богдан (Данило), Єпарх єпархії Святого Йосафата у Пармі (США);

Теодор (Мартинюк), Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Відповідно до кан. 115, §2, п.1 Кодексу канонів Східних Церков, Патріарх Святослав (Шевчу) також іменував членом Постійного Синоду УГКЦ терміном на п’ять років владику Євгена (Поповича), Архиєпископа і Митрополита Перемишльсько-Варшавського. Щодо цього 12 вересня було видано окремий декрет Глави УГКЦ.

Новий склад Постійного Синоду уже провів своє перше засідання. Владики разом з Главою Церкви 13 вересня у Львові зібралися разом, щоб підбити підсумки Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року та накреслити плани для подальшої роботи.

Довідка

Постійний Синод − це група єпископів, яка діє від імені Патріаршого Синоду і є дорадчим органом для Глави Церкви. Відповідно до кан. 115, §1 Кодексу канонів Східних Церков, Постійний Синод Української Греко-Католицької Церкви складається з Патріарха та чотирьох єпископів. Одного із єпископів іменує Глава УГКЦ, а інших трьох обирає Синод Єпископів на п’ятирічний термін.

 

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теги до статті:Богдан (Данило),Борис (Ґудзяк),Євген (Попвич),Постійний Синод УГКЦ,Теодор (Мартинюк)
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