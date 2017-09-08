Керівники «Реновабіс» запевнили Синод УГКЦ, що Україна не є самотньою

13 вересня 2017, 09:52 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Представники німецького Благодійного фонду «Реновабіс» на чолі з його очільником отцем-доктором Хрістіаном Гартлем взяли участь у Синоді Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який проходить у Львові з 3 по 12 вересня 2017 року.

У коментарі Департаменту інформації УГКЦ, Секретар Синоду Єпископів УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) розповів, що Благодійний фонд «Реновабіс» понад 25 років тому створила Німецька Єпископська Конференція. Завдання фонду − допомога в духовному і структурному відродженні Католицької Церкви в пострадянських країнах – Центральної і Східної Європи, а також Середньої Азії: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан.

Владика зазначив, що УГКЦ має з представниками «Реновабісу» зустрічі на різних рівнях. «І це була гарна нагода, – підкреслив владика Богдан, – щоб, з одного боку, подякувати від імені всієї Церкви. А з іншого боку, аби підкреслити, що ця допомога − це не односторонній шлях, а слід її сприймати в категорії обміну дарами. І це саме постійно пригадують німецькі партнери, які, кажуть, що даючи нам якісь матеріальні блага, користають від нас в духовному плані. Бо для них свідоцтво Церкви-мучениці є надзвичайно цінним і вони також стараються, аби голос української Церкви було чутно в Німеччині».

Разом з представниками «Реновабісу» на Синод прибув і представник німецької державної влади – віце-президент німецького Бундестагу Йоганес Зінґгаммер. «Слід підкреслити, що це вперше особа такого великого рангу брала участь у засіданнях Синоду Єпископів УГКЦ», – додав Секретар Синоду.

«Ми всі розуміємо, яку важливу роль відіграє Німеччина в сучасній українській історії і в подіях, пов'язаних з російською військовою агресією проти України. Нам було важливо і цікаво довідатися, яку позицію займає і в найближчому майбутньому займатиме німецька влада. Наш гість запевнив нас, цитую дослівно, що Україна не є самотньою і що Україна є частиною Європи. Водночас запевнив, що підтримка Німеччини для українського народу, захист її незалежності та територіальної цілісності залишається пріоритетом у зовнішній політиці німецької держави», − повідомив Секретар Синоду УГКЦ.

Владика Богдан розповів, що теперішній очільник організації «Реновабіс» отець-доктор Хрістіан Гартль обраний на свою посаду менше року тому. І він приїхав, щоб, за його словами, дати сигнал, знак. А цим знаком має бути солідарність німецьких католиків з українською Церквою, з українським народом.

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теги до статті:"Реновабіс",УГКЦ
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