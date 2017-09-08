В УГКЦ створено нову єпархію і призначено її першого єпарха

12 вересня 2017, 14:57 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Ватикані 12 вересня повідомлено про те, що Папа Франциск дав згоду на рішення Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії. Першим єпископом призначено владику Йосафата (Мощича).

За повідомленням Радіо Ватикану, новоутворена Чернівецька єпархії, з осідком у Чернівцях, виокремлена з території  дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та приєднана до складу Івано-Фраківської митрополії.

Синод Єпископів УГКЦ обрав першим єпархом владику Йосафата (Мощича), МЗА, дотеперішнього єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії.

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теги до статті:Йосафат (Мощич),УГКЦ,УГКЦ на Буковині
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