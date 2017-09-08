В УГКЦ врегулюють питання про єпископів, які виходять на пенсію

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви має намір врегулювати положення про Верховного архиєпископа-емерита, зокрема його утримання після відходу з уряду, та положення про будь-якого єпископа-емерита, який іде на пенсію і припиняє свої повноваження.

Про це Департаменту інформації УГКЦ розповів заступник голови Канонічного відділу Патріаршої курії УГКЦ о. Андрій Танасійчук, який присутній на Синоді як експерт із канонічного права.

Крім того, на розгляд членів Синоду буде представлено два положення про аудит єпархії власним єпископом. «Наприклад, на уряд заступив новий єпископ і хоче дізнатися, перевірити, як відбувалася діяльність в його єпархії досі. У цьому йому допоможе аудит єпархії», – зазначив священик.

Ще одне положення, яке планується розглянути, – канонічна візитація єпархії, екзархату Главою Церкви. Також буде розглянуто порядок передання єпархії у зв’язку зі зміною єпископа.