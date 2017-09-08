Синод Єпископів УГКЦ прийме новий Статут, бо «Церква виросла»

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви планує прийняти новий Статут Синоду. Про це розповів Архиєпископ і Митрополит Перемишльсько-Варшавський, владика Євген (Попович), очільник Канонічного відділу УГКЦ у своєму інтерв’ю Департаменту інформації УГКЦ.

Очільник Канонічного відділу розповів, що перед його відділом Синод минулого року поставив завдання підготувати доповнення законодавчої бази новими законними актами.

«Сподіваюся, що цього року приймемо дуже великий правовий акт, яким є Статут Синоду Єпископів УГКЦ. Синод є найбільшим законодавчим органом нашої Церкви. І Статут, який буде прийнятий, регулюватиме всі нюанси Синоду Єпископів, зокрема вибір Патріарха, подання на єпископа, утворення нових єпархій… Це буде базовий закон Синоду і Церкви, оскільки Синод представляє всю Церкву», – розповів архиєрей.

За його словами, досі Синод теж діяв і діє за Статутом, який був прийнятий одразу після виходу Церкви з підпілля. «Але, – наголосив Митрополит, – життя, обставини і навіть сама Церква змінюються. Тому настав час для більш досконалого Статуту. На початку нас було вісім владик. А сьогодні вже є п’ятдесят. Ми мали кілька сотень священиків, а сьогодні їх кілька тисяч. Це доказ розвитку нашої Церкви. За структурою Церква теж виросла… Нам був потрібен закон, який би відповідав на потреби часу».