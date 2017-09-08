Синод Єпископів УГКЦ прийме новий Статут, бо «Церква виросла»

11 вересня 2017, 14:57 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви планує прийняти новий Статут Синоду. Про це розповів Архиєпископ і Митрополит Перемишльсько-Варшавський, владика Євген (Попович), очільник Канонічного відділу УГКЦ у своєму інтерв’ю Департаменту інформації УГКЦ.

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Очільник Канонічного відділу розповів, що перед його відділом Синод минулого року поставив завдання підготувати доповнення законодавчої бази новими законними актами.

«Сподіваюся, що цього року приймемо дуже великий правовий акт, яким є Статут Синоду Єпископів УГКЦ. Синод є найбільшим законодавчим органом нашої Церкви. І Статут, який буде прийнятий, регулюватиме всі нюанси Синоду Єпископів, зокрема вибір Патріарха, подання на єпископа, утворення нових єпархій… Це буде базовий закон Синоду і Церкви, оскільки Синод представляє всю Церкву», – розповів архиєрей.

За його словами, досі Синод теж діяв і діє за Статутом, який був прийнятий одразу після виходу Церкви з підпілля. «Але, – наголосив Митрополит, – життя, обставини і навіть сама Церква змінюються. Тому настав час для більш досконалого Статуту. На початку нас було вісім владик. А сьогодні вже є п’ятдесят. Ми мали кілька сотень священиків, а сьогодні їх кілька тисяч. Це доказ розвитку нашої Церкви. За структурою Церква теж виросла… Нам був потрібен закон, який би відповідав на потреби часу».

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теги до статті:Євген (Попович),Синод єпископів УГКЦ,Статут Синоду єпископів УГКЦ
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