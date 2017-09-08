Глава УГКЦ презентуватиме книгу про життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого

9 вересня 2017, 17:14 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

13 вересня 2017 року, о 15:00, у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких, у рамках Форуму видавців відбудеться презентація книги “Будьмо собою” про життя і заповіт патріарха Йосифа Сліпого.

Презентація відбудеться за участю Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, владики Гліба (Лончини), Мирослава Мариновича та Анатолія Бабинського.

Модератор заходу – Олег Турій.

Спеціально до 24-го Форуму видавців спільно з Інститутом історії Церкви та Постуляційним центром беатифікації і канонізації святих УГКЦ у 125-ту річницю з дня народження Йосифа Сліпого підготували ювілейне видання, яке включає в себе його незабутнє «Завіщання», біографічний нарис о. Андрія Михалейка, ілюстрований світлинами найважливіших етапів патріархового подвижницького шляху, та вступне пастирське слово Блаженнішого Святослава, яке привертає увагу до ключової ідеї, втіленої в житті Великого патріарха і в його заповіті нащадкам: «Будьмо собою!» Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Йосиф Сліпий,Святослав (Шевчук),УГКЦ
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