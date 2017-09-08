- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УГКЦ презентуватиме книгу про життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого
9 вересня 2017, 17:14 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
13 вересня 2017 року, о 15:00, у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких, у рамках Форуму видавців відбудеться презентація книги “Будьмо собою” про життя і заповіт патріарха Йосифа Сліпого.
Презентація відбудеться за участю Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, владики Гліба (Лончини), Мирослава Мариновича та Анатолія Бабинського.
Модератор заходу – Олег Турій.
Спеціально до 24-го Форуму видавців спільно з Інститутом історії Церкви та Постуляційним центром беатифікації і канонізації святих УГКЦ у 125-ту річницю з дня народження Йосифа Сліпого підготували ювілейне видання, яке включає в себе його незабутнє «Завіщання», біографічний нарис о. Андрія Михалейка, ілюстрований світлинами найважливіших етапів патріархового подвижницького шляху, та вступне пастирське слово Блаженнішого Святослава, яке привертає увагу до ключової ідеї, втіленої в житті Великого патріарха і в його заповіті нащадкам: «Будьмо собою!» Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Єгипті знайшли гробницю, якій 3,5 тисячі років | 9 вересня 2017, 18:10 | Історія, археологія |
У Львові відкрили відреставровану браму каплиці Боїмів | 9 вересня 2017, 18:06 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Сільрада, дитсадок і церква опинилися під одним дахом | 9 вересня 2017, 17:51 | Храми, церковне майно |
Папа Франциск співчуває народам Латинської Америки, що страждають від стихій | 9 вересня 2017, 17:33 | Світові |
Папа в Колумбії: Мирне співжиття керується не законом сили, але силою закону | 9 вересня 2017, 17:26 | Світові |
Останні коментарі
- 9 вересня 2017, 12:22
Т.о. Римо-Католическая и Православные т.н. церви есть как два раковых заболевания на Теле Христа, которые уже давно нуждаются в скорейшем радикальном лечении, которым есть не лицемерные объятия в |
- 9 вересня 2017, 11:35
На сайті Ватикану є те, про що каже bopa. Але як ті слова пов'язані з реальністю? |
- 9 вересня 2017, 11:23
Історія УГКЦ почалась у 1989 р. на підставі домовленостей Михаїла Горбачова з Іваном Павлом ІІ. |
- 9 вересня 2017, 10:38
Понятно, что разделив Плоть и Кровь Христа на два образования, Роимо-Католическая и Православная церкви уже никаким образом и никак не могут являться наследниками Христа, т.к. полностью утратили |
- 9 вересня 2017, 09:50
Итак, каким же образом Папа Римский и православный Патриарх могут быть причастны к распятию Христа??? На самом деле, Кровью Нового Завета и Телом Христа является церковь Христа, которая и была |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 9 вересня 2017, 12:22
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі