Інституту Історії Церкви УКУ сьогодні - 25

Інститут Історії Церкви Українського католицького університету сьогодні, 8 вересня, святкує 25-річчя.

Він був створений у Львові 1992 року випускником Гарвардського університету д-ром Борисом Ґудзяком для реалізації наукового проекту «Образ сили духу: жива історія підпілля Української Греко-Католицької Церкви».

Інститут став осередком праці з відродження Львівської Богословської Академії (1994), згодом реорганізованої в Український Католицький Університет (2002), структурним підрозділом якого він є дотепер.

Розповідаючи про святкування сьогоднішнього 25-ти річного ювілею Інституту, його директор - професор Олег Турій, наголосив, що це гарний час для підсумків і роздумів над майбутніми кроками цієї установи.

“Досі ми, як наукова інституція, ставали на ноги, були, часами, по-дитячому наївними, а зараз починається активне дорослішання і 25 років – гарний час для підсумків і роздумів над майбутніми кроками, – розповів прес-службі УКУ, директор Інституту Олег Турій. – Відтак, ми вирішили не робити одноразового урочистого святкування, а, натомість, запропонувати для наших гостей, працівників, студентів і друзів університету серію заходів, в рамках яких хочемо розповісти про досягнення Інституту Історії Церкви та поділитися планами. Окрім цього презентуватимемо кілька нових видань, зокрема, ілюстрований біографічний нарис та заповіт патріарха Йосифа Сліпого, збірник студентських наукових робіт, і також англомовний переклад фотоальбому “Переслідувані за Правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ століття”, українська версія якого минулого року ввійшла до переліку найкращих книг Форуму видавців”.

17 жовтня відбудеться симпозіум у форматі панельної дискусії, де особистості, котрі були причетними до становлення Інституту і відновлення церковно-історичних досліджень в Україні, такі як владика Борис Ґудзяк, історик Ярослав Грицак, проректор УКУ з наукової роботи Ігор Скочиляс обговорять виклики, що чекають на Інститут. Будуть присутніми і колеги з Києва, Полтави, Ужгорода, Запоріжжя, з Польщі та з Білорусі, які візьмуть участь у семінарі-дискусії про актуальний стан і проблемні питання церковної історії як науки та про перспективи її розвитку.

“Ми трактуємо святкування насамперед як певний етап нашої праці, з якою хочемо краще ознайомити наше найближче оточення, викладачів і студентів нашого університету, який колосально розрісся за останні два роки. І в цьому для Інституту теж виклик, адже ми можемо мати гарні професійні контакти де завгодно у цілому світі, але при цьому загубитися у самому університеті”, – додає Олег Турій.

Зараз Інститут продовжує презентувати свої напрацювання в Центральній, Східній Україні, а також за її межами. Показовим є цьогорічні святкування 125-річчя від дня народження патріарха Йосифа Сліпого, до яких є безпосердньо залучений ІІЦ. В їхньому контексті вже відбулися різноманітні заходи, зокрема, серії виїзних симпозіумів (Харків, Полтава, Запоріжжя, Вінниця, Одеса, Ужгород), літня школа у Римі, всеукраїнська конференція, яку організували для семінаристів УГКЦ з усієї України, створена й активно експонується пересувна виставка.

Гарним символом нового періоду в житті Інституту історії Церкви є і відкриття оновленого приміщення, в якому вже від сьогодні, 8 вересня, розпочалась активна робота. Тепер в одній кімнаті працюватимуть наукові співробітників, а в іншій – зберігатимуть архіви, тоді як раніше для історичних документів не було окремого місця. Втім, найважливіше, за словами Олега Турія, щоб в нових стінах було більше свободи для наукової творчості, тому дизайн приміщення теж вноситиме певну атмосферу, яка стане додатковим стимулом до наукової праці.