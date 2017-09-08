В УГКЦ вшанували пам’ять Патріарха Йосифа Сліпого

7 вересня, у день смерті патріарха Йосифа Сліпого, владики Синоду Єпископів УГКЦ помолилися Панахиду в крипті собору Святого Юра. Богослужіння очолив Глава УГКЦ Патріарх Святослав.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, після молитви в соборі відбулася мистецька програма «Я вибираю віру…», присвячена 125-літтю від дня народження патріарха Йосифа Сліпого та 25-ї річниці його перепоховання.

На початку урочистої академії Олег Синютка, Голова Львівської ОДА, зачитав звернення Президента України з цієї нагоди. «Цього року ми вшановуємо постать вашої великої церковної історії та історії українського народу загалом − Верховного Архиєпископа УГКЦ патріарха Йосифа Сліпого, який належить до особистостей світового рівня», − пише Президент.

За його словами, патріарх Йосиф був великим духівником із науковим мисленням, стратегом, екуменістом, одним із фундаторів сучасної УГКЦ, що стала мостом між Західною та Східними Церквами. «Вчитуючись у життєпис, свідчення, «Заповіт», стаєш свідком високої духовної сили та безмежної віри людини, яка метою свого життя обрала служіння Богові, Україні, праці єднання українців у світі, боротьбу за патріархат Української Церкви, як знак самодостатності нації, добро для нашої незалежності», − зазначає у зверненні Петро Порошенко.

«Він заповідав усім нам: «Моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду і за весь Український народ і просіть Всемогутнього Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наші змагання за церковне з'єднання у здвигненні Патріархату Української Церкви!». Сьогодні нам особливо важливо утвердити цю єдність в обороні наших кордонів, в християнській єдності, в розбудові України, як могутньої європейської держави. З глибокою шаною схиляємо голову перед пам’яттю Йосифа Сліпого. Він є прикладом для наслідування та джерелом наснаги», − підсумовує у зверненні Президент.

Додамо, що мистецька програма є спільним проектом Центру студій спадщини патріарха Йосифа Сліпого, Львівської архиєпархії УГКЦ та Фундації «Андрей». Спеціально для цього заходу відомий львівський композитор Мирослав Волинський написав два музичних твори.