На Синоді УГКЦ представлено діяльність нової структури – Відділу соціального служіння

7 вересня 2017, 09:10 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріаршої курії владика Богдан (Дзюрах) представив Синоду Єпископів УГКЦ, який відбувається у Львові (Брюховичах) від 3 до 12 вересня 2017 року, звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ за минулий рік, зокрема утворення нового відділу - соціального служіння.

У коментарі для Департаменту інформації УГКЦ владика Богдан відзначив, що, на його думку, діяльність Патріаршої курії відображає материнське обличчя Церкви, оскільки саме в комісіях, відділах, департаментах, які виконують рішення і волю Глави Церкви і Синоду Єпископів, виявляється турбота не лише про церковну діяльність, а й про долю народу в різних ділянках церковного і суспільного буття..

Саме тому, зазначив Адміністратор, у звіті звернено увагу на пріоритети як у душпастирстві, так і соціальній місії УГКЦ, яка проявляється з особливою силою в останні роки в умовах неоголошеної війни проти Української Держави.

За словами владики Богдана, члени Синоду висловили побажання, щоб Патріарша курія поширювала свій вплив, свою діяльність за межі України. Бо в силу історії більшість структур УГКЦ концентрують свою увагу на потребах українців в Україні, тому часом обходиться увагою вірних, які живуть на поселеннях, але які також потребують підтримки Церкви.

Говорячи про нововведення в Курії, Адміністратор відзначив, що з’явився новий Відділ соціального служіння. «І цим Церква хотіла показати велику увагу, яку ми приділяємо різним соціальним питанням, які турбують наше українське суспільство. З іншого боку, це є також прагнення краще координувати величезну кількість соціальних проектів, які вже здійснюються на різних рівнях у нашій Церкві. Зокрема для того, щоб обмінюватися досвідом, посилювати кращі пасторальні ініціативи, аби наслідувати їх в усій Церкві», – додав єпископ.

Крім того, розповів владика Богдан, завданням цього відділу є розвивати соціальне служіння на парафіяльному рівні. Бо ж «покликання Церкви полягає не тільки в тому, щоб прославляти Бога в молитві, служити Літургію, проповідувати Боже Слово, але рівно ж щоб служити своїм ближнім ділами милосердя. Без цього Церква не може жити повнотою свого життя».

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теги до статті:Богдан (Дзюрах),Синод єпископів УГКЦ,УГКЦ
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