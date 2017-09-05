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Єпископам Синоду УГКЦ запропонували уніфікувати літургійні тексти
6 вересня 2017, 10:08 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Щоб уніфікувати всі богословські тексти українською та англійською мовами, потрібно якомога більше інвестувати в спеціалістів. Таку позицію представив отець-доктор Петро Ґаладза у своїй доповіді «Літургійні тексти і переклади» на Синоді Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який проходить у Львові (Брюховичах) від 3 до 12 вересня 2017 року.
Нагадаємо, темою цьогорічного Синоду є літургійне і молитовне життя УГКЦ.
У коментарі Департаменту інформації о. Петро поділився, що головним меседжем його доповіді на Синоді було, що треба серйозно взятися до виховання спеціалістів. «На жаль, – зазначив він, – поки що в Україні дуже мало людей, які можуть фахово в усіх сенсах перекладати богослужбові тексти. Для цього треба мати знання богослов’я як такого, біблійного богослов’я, літургійного богослов’я, а також володіти грецькою і церковнослов’янською мовами. Зрозуміло, що не кожен може бути спеціалістом з усього, але в групу таких перекладачів також мають входити і музикологи, і стилісти, і люди, які розуміються на теорії перекладу. Бо йдеться про тексти, які мають глибоке богословське значення, насичені доктринальним змістом».
За його словами, уже є люди, які добре працюють над перекладами, але йдеться про те, щоб збільшити їхню кількість.
«Гадаю, – продовжив доповідач, – ми перебуваємо на такому рівні, що повний найкращий переклад усіх наших богослужбових текстів ми отримаємо мінімум через десять років. Я це кажу не для того, щоб відтягувати справу, а щоб його якомога швидше почати, бо це тривалий процес. А це означає, що ми мусимо інвестувати в людей, знаходити для них стипендії, заохочували людей, щоб вони вивчали різні богословські та філологічні предмети».
Також він звернув увагу, що в діаспорі Церкві бракує координації щодо текстів. «Наприклад, є мінімум шість варіантів перекладів англійською мовою Чину Хрещення і Миропомазання. І в мене був заклик до наших єпископів, щоб наші англомовні єпархії зібралися і створили хоча б одну літургійну комісію, яка б збиралася час від часу, щоб це уніфікувати. Бо, скажімо, у Північній Америці ми не маємо офіційного перекладу нічого, крім Літургії і Панахиди, а в інших випадках кожен вживає, що хоче», – розповів о. Петро Ґаладза.
«Гадаю, прийшов час, щоб це виправити і мати уніфіковані стандарти. На мою думку, це буде свідчити про дозрівання нашої Церкви», – резюмував він.
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