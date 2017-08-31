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Хіротонізовано нового єпископа УГКЦ
4 вересня 2017, 09:51 | УГКЦ | | 0 | | Код для блогу | |
У соборі Святого Юра у Львові 3 вересня 2017 року під час Архиєрейської Літургії, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, відбулася урочиста хіротонія владики Андрія (Рабія), єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії.
Апостольський нунцій в Україні, Архиєпископ Клаудіо (Гуджеротті), прочитав буллу від Святішого Отця Франциска, в якій Папа Римський проголошує отця Андрія Рабія - єпископом-помічником Філадельфійським, іменованим титулярним єпископом Германіціяни (США), уділяючи всі права та накладаючи всі обов’язки, що пов’язані з гідністю єпископа та з урядом згідно з нормами Кодексу канонів Східних Церков.Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Під час проповіді Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відзначив, що минулого тижня у Києві та Львові відбулося святкували 50-річчя Світового конгресу українців. «Я побачив наших українців з різних куточків земної кулі: з Південної Африки, Японії, Китаю, із тих країн, де ми собі навіть не уявляємо, що там сьогодні присутня наша Церква через наших вірних синів і дочок. Ми сьогодні стали учасниками хіротонії нового єпископа, якого Отець посилає, аби подбати про нашу Церкву у США», – відзначив Глава Церкви.
«Дорогий владико Андрію, – звернувся Глава Церкви до нового єпископа, – Ви є сином цієї землі, сином княжого міста Львова, але Господь покликав вас на служіння в іншій країні, в іншій культурі, в іншому вимірі суспільного, культурного і церковного буття. Але тих дві дійсності ви поєднали у своїй особі. Тому сьогодні ми відчуваємо свято сили і єдності нашої Церкви».
На думку Глави Церкви, немає значення, де сьогодні живуть діти Церкви, в Україні чи на поселеннях. Це один і той самий Божий виноградник, який Господь Бог збудував, якого захищає і про який дбає у надзвичайний милосердний батьківський спосіб.
Світлини Медіа-ресурсу УГКЦ
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