Хіротонізовано нового єпископа УГКЦ

У соборі Святого Юра у Львові 3 вересня 2017 року під час Архиєрейської Літургії, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, відбулася урочиста хіротонія владики Андрія (Рабія), єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії.

Апостольський нунцій в Україні, Архиєпископ Клаудіо (Гуджеротті), прочитав буллу від Святішого Отця Франциска, в якій Папа Римський проголошує отця Андрія Рабія - єпископом-помічником Філадельфійським, іменованим титулярним єпископом Германіціяни (США), уділяючи всі права та накладаючи всі обов’язки, що пов’язані з гідністю єпископа та з урядом згідно з нормами Кодексу канонів Східних Церков.Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час проповіді Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відзначив, що минулого тижня у Києві та Львові відбулося святкували 50-річчя Світового конгресу українців. «Я побачив наших українців з різних куточків земної кулі: з Південної Африки, Японії, Китаю, із тих країн, де ми собі навіть не уявляємо, що там сьогодні присутня наша Церква через наших вірних синів і дочок. Ми сьогодні стали учасниками хіротонії нового єпископа, якого Отець посилає, аби подбати про нашу Церкву у США», – відзначив Глава Церкви.

«Дорогий владико Андрію, – звернувся Глава Церкви до нового єпископа, – Ви є сином цієї землі, сином княжого міста Львова, але Господь покликав вас на служіння в іншій країні, в іншій культурі, в іншому вимірі суспільного, культурного і церковного буття. Але тих дві дійсності ви поєднали у своїй особі. Тому сьогодні ми відчуваємо свято сили і єдності нашої Церкви».

На думку Глави Церкви, немає значення, де сьогодні живуть діти Церкви, в Україні чи на поселеннях. Це один і той самий Божий виноградник, який Господь Бог збудував, якого захищає і про який дбає у надзвичайний милосердний батьківський спосіб.

Світлини Медіа-ресурсу УГКЦ