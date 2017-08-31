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У Львові триває Синод Єпископів УГКЦ, присвячений молитві
4 вересня 2017, 09:30 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У соборі Святого Юра у Львові 3 вересня 2017 року Архиєрейською Літургією, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, розпочав свою роботу черговий Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.
На прохання Глави Церкви, Секретар Синоду УГКЦ владика Богдан (Дзюрах) проголосив Декрет про скликання чергової сесії Синоду Єпископів УГКЦ. Згідно з Декретом, Синод відбуватиметься у Львові (Брюховичах) від 3 до 12 вересня 2017 року. Головна тема Синоду єпископів - «Літургійне і молитовне життя УГКЦ». До участі в Синоді запрошені всі єпископи УГКЦ, які силою Церковного права та своєї присяги мають невідкладний обов’язок брати в ньому участь.
Патріарх Святослав, говорячи про початок Синоду, відзначив, що тут присутні владики з усього світу. «Синод – особливий момент, особлива подія нашої Церкви. Можливо, ще і ще раз Господь Бог усім нам хоче сказати, що ми, владики, за основну мету свого служіння маємо бути слугами Божими, які дбають про Божий люд. Ми покликані дбати про свої і повірених нам людей душі, щоб у свій час віддати Богові Його належні плоди», – сказав архиєрей.
Як уже було сказано, головною темою Синоду буде молитва. «Ми хочемо спитати нашого Божественного Учителя і попросити Його, як це робили апостоли: Учителю навчи нас молитися. Ми хочемо зрозуміти, як сьогодні молиться Українська Греко-Католицька Церква в Україні і на поселеннях, як нам потрібно бути вчителями і учнями справжньої молитви, як нам дбати про молитовне життя нашої Церкви, тому що знаємо, що та особа, яка не дихає, є мертвою, та християнська душа, яка не молиться, вмирає, а та Церква, яка не є спільнотою молільників, на жаль, починає завмирати», – переконує Глава Церкви.
Апостольський нунцій в Україні, Архиєпископ Клаудіо (Гуджеротті), який теж молився з Главою Церкви і членами Синоду Єпископів УГКЦ, передав Синоду вітання і благословення. «…Є надзвичайно важливо, – сказав Архиєпископ Клаудіо, – що ця молитва і ця Євхаристія відкриває священний Синод. І в цей момент не може бракувати тої люблячої благословенної присутності Святішого Отця Франциска. Своє благословення він шле вам з усією повнотою. Папа Франциск свідомий тої надзвичайної любові, яка єднає його з Українською Греко-Католицькою Церквою, – Церквою, яка засвідчила кров’ю мучеників свою вірність святій Церкві. Найщиріші побажання доброї праці всім синодальним отцям».
Після Молебню єпископи склали присягу про нерозголошення інформації щодо осіб, а також усього того, що може зашкодити Церкві. За традицією присягу зачитав найстарший за єпископською хіротонією присутній на Синоді владика. Це був владика Василь (Лостен), Єпископ-емерит Стемфордської єпархії.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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