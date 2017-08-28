У Львові УГКЦ зібрала катехитів з різних країн на Всецерковну конференцію

У Львівській духовній семінарії Святого Духа 29 серпня Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відкрив Всецерковну катехитичну конференцію. Захід відбуватиметься до 31 серпня включно. Також у конференції беруть участь катехити з Аргентини, Бразилії, Європи, Канади та США. Ініціаторами цього заходу виступають Патріарша катехитична комісія УГКЦ та Катехитично-педагогічний університет УКУ.

Розпочалася Всецерковна катехитична конференція із Архиєрейської Божественної Літургії та звернення до учасників Блаженнішого Святослава із пастирським словом: «Катехитичне служіння, навчання віри входить у шість пріоритетів стратегії розвитку Церкви "Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом". Катехизація повинна бути одним із пріоритетів парафіяльного життя і служіння. Для цього ми почали працювати над тим, щоби в наших парафіях почали існувати душпастирські ради, до складу якої входить катехит», − додав він.

Блаженніший Святослав наголосив: «Навчання віри і навчання молитви – два найважливіші елементи, яких бракує нашим людям!».

Протягом роботи конференції звучатимуть доповіді про Катехизм УГКЦ, значення Святого Письма в катехитичному служінні, особливості катехитичного служіння в єпархіях УГКЦ за кордоном та в Україні й інші.

Також заплановане представлення книг міжнародного біблійного коментаря, представлення напрацювань Катехизму для молоді «Ми йдемо з Христом». А завершуватиме конференцію круглий стіл за участі владики Петра (Статсюка), голови Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, на якому обговорюватимуть пріоритети і візію катехитичного служіння в УГКЦ на наступні десятиліття. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.