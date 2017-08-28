Вийшла книга проповідей архиєпископа Любомира (Гузара)

30 серпня 2017, 13:41 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У видавництві отців василіан «Місіонер» (missioner.com.ua) побачила світ книга світлої пам′яті Блаженнішого Любомира (Гузара) під назвою «Учителю, іду за тобою». Це збірка його останніх проповідей за період з 2008 по 2016 рік.

Книга розпочинається вступним словом Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, в якому він, цитуючи слова Тараса Шевченка, вдало порівнює покійного Любомира зі співучим кобзарем-Перебендею, який своїм словом, наче піснею, лікує людські душі. А це слово не вмирає,і  навіть тоді, коли помирає тіло, воно продовжує звучати.

Ця книга адресована передусім тим, хто знав Блаженнішого Любомира, – для них вона послужить добрим спомином про нього; також рекомендована тим, хто лише чув його або про нього здалека – для них вона відкриє ще більше джерело цілющого бальзаму його слова для зболеної душі.

«Знаючи Блаженнішого Любомира особисто, без перебільшення скажу: він є муж сильного, творчого і благодійного слова. Його проповіді зрозумілі, практичні, цікаві та переконливі: приклади походять із життя і призначені для застосування в житті; аргументація, в якій бездоганно дотримано всіх правил логіки, підкріплена здоровим глуздом і поясненнями із сірої буденщини. Блаженніший Любомир, що найважливіше, у проповіді вчить, робить із слухача учня. Усі його науки висвітлені у стосунку до Божого Слова і Божої дії в нашому житті», – написав о. Іван Музичка, сучасник Блаженнішого Любомира, в передмові до першого збірника проповідей (2001–2004) Любомира (Гузара)

У збірнику вміщено вибрані проповіді, виголошені в неділі та свята літургійного року і з нагоди важливих суспільних чи релігійних подій упродовж 2008–2016 років. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:"Місіонер",Любомир (Гузар)
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