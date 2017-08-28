Єпископи УГКЦ зі всього світу з’їжджаються до Львова на Синод

30 серпня 2017, 12:23 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 3 вересня, урочисто розпочнеться Синод Єпископів УГКЦ. Цими днями єпископи УГКЦ з усього світу спішать до України. Головною темою Синоду буде «Молитва». Синод триватиме десять днів.

Про це повідомив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 27 серпня наприкінці Архиєрейської Божественної Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

«Головне прохання, яке ми прагнемо висловити на цьому Синоді, – це слова апостолів до Ісуса Христа: "Господи, Учителю, навчи нас молитися". Ми також прагнемо запитати себе і вас про те, як ми молимося, чи вміємо молитися, чи молитва є диханням нашої душі? Прошу всіх вас за цей Синод молитися! Ми так потребуємо, щоб Синод не був справою грона єпископів. Бо він загальноцерковна подія, велика подія всієї Церкви», − закликав Глава Церкви вірян.

Як повідомив Блаженніший Святослав, на початок Синоду, в наступну неділю, у Львові буде висвячений новий єпископ, що народився у Львові, але призначений єпископом-помічником Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США.

«Тому нового єпископа нашої Церкви, єпископа-номінанта Андрія, просимо вас особливо згадати у своїх молитвах», − закликав наприкінці Предстоятель Церкви. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як повідомлялося, 8 серпня 2017 року Святіший Отець поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ у США, єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).

 

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теги до статті:Святослав (Шевчук),Синод УГКЦ
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