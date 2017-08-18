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У Львові відбудеться Всецерковна катехитична конференція
27 серпня 2017, 10:09 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
29–31 серпня у Львівській духовній семінарії Святого Духа відбудеться Всецерковна катехитична конференція за участю катехитів з Аргентини, Бразилії, Європи, Канади та США. Захід відбудеться з ініціативи Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ та Катехитично-педагогічного університету УКУ.
Участь у заході візьме Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, який очолить для учасників конференції Архиєрейську Божественну Літургію та звернеться до них із пастирським словом.
Протягом днів конфренції звучатимуть доповіді про Катехизм УГКЦ, значення Святого Письма в катехитичному служінні, особливості катехитичного служіння в єпархіях УГКЦ за кордоном та в Україні й інші.
Крім цього, відбудеться представлення книг міжнародного біблійного коментаря, представлення напрацювань Катехизму для молоді «Ми йдемо з Христом». Наостанок у межах конференції відбудеться круглий стіл за участі владики Петра (Статсюка), голови Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, на якому обговорюватимуть пріоритети і візію катехитичного служіння в УГКЦ на наступні десятиліття. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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- 27 серпня 2017, 12:30
Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было |
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так пукін кругом розказує шо його до таких притягує особливо у бані |
- 27 серпня 2017, 00:21
Ещё вчера и все без исключения культовые сооружения независимо от принадлежности и конфессии надо передать в пользование общинам в т.ч. вместе со всем честно награбленным нелёгким |
- 26 серпня 2017, 15:55
Справді, після закінчення терміну оренди треба обов'язково відібрати Почаївську лавру у москвославних псів. |
- 25 серпня 2017, 21:14
Итак, волки в овечьей шкуре это наши т.н. духовные отцы, которые требуют от нас немедленного, полного, всецелого и безоговорочного повиновения себе через церковную традицию вкушения в церкви хлеба и |
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