На V прощі до Патріаршого собору УГКЦ названо 3 завдання цього храму

У Патріаршому соборі УГКЦ 18 серпня 2017 року була проведена Божественна Літургія, якою й розпочалась V проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. В храмі під час молитви були присутні духовенство, вірні та гості собору.

Владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, під час проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди V прощі до Патріаршого собору назвав три важливі завдання цього собору:

«Першим і найважливішим завданням, на його думку, є бути домом молитви, місцем зустрічі людини з люблячим Отцем Небесним, адже саме у храмі ми можемо вилити перед Небесним Отцем те, що тримаємо у серці – радість і вдячність, тривогу і неспокій, страх і непевність. Друге завдання цього собору владика вбачає у єдності всіх в собі та навколо себе. «Роль Патріаршого собору в нашій Церкві є винятковою, але його природа не може бути ексклюзивною. Навпаки, він має запрошувати до себе, об’єднувати всіх, хто тужить за єдністю із Богом та з братами і сестрами у вірі», – сказав про УГКЦ владика Богдан Дзюрах. Третє покликання собору, на думку владики, це бути школою християнської любові. «Це означає не просто підтримувати певні благодійні ініціативи, до участі в яких закликають душпастирі собору. Християнська любов – це щось набагато більше, це – стиль життя, це – готовність, вийшовши за поріг цього собору, послужити безкорисливо в дусі Христової любові кожній людині – знедоленій, пригніченій, убогій, яку зустрінемо на нашому життєвому шляху».

Владика Богдан пригадав, що під час Революції гідності Патріарший собор був прихистком для тих, хто потребував безпеки, опіки та тепла, незважаючи на конфесію, стан чи статус.

Секретар Синоду УГКЦ закликах всіх бути людьми правдивої і глибокої молитви, будувати мости єднання та примирення, великодушно служити ближньому в любові, адже: «З цих елементів збудований наріжний камінь цього собору; це творить наріжний камінь віри кожного з нас», – так підсумував Літургію владика Богдан.

Після завершення молитви урочисто відкрили виставку про Патріарха Йосифа Сліпого "Будьмо собою", яку розробив Український католицький університет.

Цьогорічна V проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового завершилася відновленням хресних обітів і водосвяттям. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.