У підземеллі львівського храму покажуть фільм про Патріарха Йосифа Сліпого

19 серпня 2017, 08:24 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У підземеллі львівського храму Преображення 20 серпня відбудеться показ фільму про патріарха Йосифа Сліпого «Справа "Рифи"».  Як повідомляє «Дивись.info», фільм «Справа "Рифи"» охоплює період з 1945 по 1963 роки та розкриває невідомі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого.

Особливу увагу приділено історичним подіям і визначним особистостям того періоду та їх впливу на долю Патріарха Йосифа Сліпого.

Героями фільму стали папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов.

Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка зберігається в архіві СБУ України. У 33 томах справи докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення Української Греко-Католицької Церкви та її Глави Йосифа Сліпого.

Ці документи, які радянська репресивна система дбайливо збирала та зберігала, стали основою фільму.

До стрічки увійшли свідчення учасників та очевидців подій, коментарі істориків з України, Італії, США, унікальні кадри кінохроніки, які знімальна група розшукала в українських та іноземних кіноархівах.

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теги до статті:Йосиф Сліпий,УГКЦ
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    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:09

      Ну так це ж напевно Церква яка не грає футбол з політиками, тому і вирішили перевірити, воно ж так від минулорічної Хресної Ходи. Та правда усі фейки було розкрито та більшість людей зрозуміли що

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:06

      Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа.

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 22:34

      Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація.

    • Василий Петров | 18 серпня 2017, 22:31

      Т.о., когда говорим: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение, Матфея 23:14, под словами "домы вдов"

    • анатолій дутчак | 18 серпня 2017, 17:42

      гарно і грамотно, особливо про статус юридичної особи

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