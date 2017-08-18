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У підземеллі львівського храму покажуть фільм про Патріарха Йосифа Сліпого
19 серпня 2017, 08:24 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
У підземеллі львівського храму Преображення 20 серпня відбудеться показ фільму про патріарха Йосифа Сліпого «Справа "Рифи"». Як повідомляє «Дивись.info», фільм «Справа "Рифи"» охоплює період з 1945 по 1963 роки та розкриває невідомі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого.
Особливу увагу приділено історичним подіям і визначним особистостям того періоду та їх впливу на долю Патріарха Йосифа Сліпого.
Героями фільму стали папа Іван ХХІІІ, президент США Джон Кеннеді, генеральні секретарі ЦК КПРС Йосип Сталін та Микита Хрущов.
Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка зберігається в архіві СБУ України. У 33 томах справи докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення Української Греко-Католицької Церкви та її Глави Йосифа Сліпого.
Ці документи, які радянська репресивна система дбайливо збирала та зберігала, стали основою фільму.
До стрічки увійшли свідчення учасників та очевидців подій, коментарі істориків з України, Італії, США, унікальні кадри кінохроніки, які знімальна група розшукала в українських та іноземних кіноархівах.
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