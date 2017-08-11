Незвичайні нічні чування відбудуться в рамках V прощі до Патріаршого Собору УГКЦ у Києві

12 серпня 2017, 22:02 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

18 серпня 2017 року, в рамках V прощі до Патріаршого собору Воскресіння Христового, у Києві проведуть незвичайні нічні чування.

Натхненниками та організаторами нічних чувань є учасники спільноти «Покоління Любомира». Як розповідають організатори, у часі нічних чувань матимемо можливість разом молитись, піснями прославляти Бога, розважати над Святим Письмом, над текстами та життям Блаженнішого Любомира, знайомитись та спілкуватись.

Вашій увазі пропонуємо програму нічних чувань:

21:00 Молитва за мир в Україні, Молебень “В часі війни”

22:25 Вступне слово душпастиря.

23:10 Перерва: кава, знайомство.

00:00 Наука: роздуми над окремо взятим епізодом з життя Йосифа Сліпого через уривок зі Святого Письма. (Ділення на групи).

1:20 Ісусова молитва.

01:40 Сценка братів-семінаристів про Йосифа Сліпого.

 02:10 Перерва. (Кава, чай).

03:00 Співана вервиця до Божого Милосердя.

Пісенне чування.

03:30 Презентація спільноти «ПОКОЛІННЯ ЛЮБОМИРА».

03:40 Музичний виступ гурту «МЕТАНОЯ».

 04:40 Час особистої молитви.

05:00 Божественна Літургія.

06:00 Кінець чувань.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Патріарший собор УГКЦ,УГКЦ
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