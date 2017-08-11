- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Засновник громади УГКЦ в Дубаї тепер продовжує свою пастирську місію на сході України
11 серпня 2017, 14:15 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Отець Юрій Юрчик після трирічного душпастирювання у першій громаді УГКЦ в Дубаї приїхав на Луганщину. Про нові пастирські плани на сході України та про своє капеланство у мусульманському середовищі ОАЕ він розповів в інтерв'ю для Департаменту інформації УГКЦ.
Повернувшись на Батьківщину, о. Юрій у Сєвєродонецьку, на Луганщині, заснував парафію УГКЦ і БФ «Карітас».
"Коли я повертався, то в мене виникла ідея заснування пасторально-соціальної місії. Тож, таким способом я прагнув створити парафію на Сході і йти до людей через благодійність, через соціальну працю", – поділився своїм теперішнім заняттям отець Юрій Юрчик.
Священик Юрій міг би ще залишатися в ОАЕ, та, каже, що свою першочергову місію вже виконав - зумів успішно закласти фундамент української громади для Української Церкви.
"Подальший розвиток нашої громади в ОАЕ знаходиться в руках проводу Церкви. Відчуваю, що Церква кличе мене повернутися на Донбас, адже тут теж існує потреба в душ пастирях, - поділився своїми думками священнослужитель.
Він розповів, що виїхати йому довелося через події на Сході України, зокрема в Донецьку. А до ОАЕ запросили самі ж українці, які потребували організації Української Церкви. "Тож протягом трьох років я був капеланом в українській громаді в ОАЕ. До того ж, там не було священика для поляків і, взагалі, не було отців зі Східної Європи, тому я здійснював капеланське служіння також і для польської, і словацької громад", – пригадує отець.
Згадує, що на момент його прибуття в ОАЕ громада українців ще не була організованою: "Тож потрібно було все починати з нуля. Але українці об’єднувалися на ідеї допомоги Україні під час війни; вони почали запрошувати воїнів на реабілітацію, збирали допомогу. Таким чином наша громада в ОАЕ біля церкви згуртувалася. Потім виникла ідея нам там легалізуватися. На це пішло три роки".
Отець Юрій згадує про ОАЕ як дуже толерантну до інших мусульманську країну та жартує, що на питання, де він себе почуває як вдома, відповів би – в Дубаї.
"За ці три роки нам вдалося відкрити там нашу громаду в католицькому костелі. Також ми відкрили українську школу. Мені нещодавно прийшов електронний лист, в якому йшлося про те, що нам дозволили відкриття в ОАЕ Ukrainian Social Club. Про це я мріяв від початку", – поділився здобутками о. Юрчик.
Священнослужитель пригадує, що в процесі виникали різноманітні виклики, які включали навіть побут, спосіб життя, їжу... "Побутує така думка, що якщо вже священик душпастирює в Дубаї, то він − на курорті. Я не сприймаю ОАЕ, як місце для відпочинку. Це місце для тяжкої праці", - підкреслив священик.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді | 11 серпня 2017, 14:46 | Діти, молодь і релігія |
У РПЦ оголосили про шкоду навчання за кордоном: там дітям змінюють свідомість | 11 серпня 2017, 14:23 | Теологія і релігійна освіта |
Засновник громади УГКЦ в Дубаї тепер продовжує свою пастирську місію на сході України | 11 серпня 2017, 14:15 | УГКЦ |
На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок | 11 серпня 2017, 13:53 | Державно-конфесійні стосунки |
195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври | 11 серпня 2017, 12:01 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 11 серпня 2017, 19:37
Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. |
- 11 серпня 2017, 15:42 |
- 11 серпня 2017, 14:06
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ. |
- 11 серпня 2017, 14:04
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк! |
- 11 серпня 2017, 13:32
А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать? |
Популярні статті місяця
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі