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Хіротонія нового єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії відбудеться у Львові
11 серпня 2017, 10:44 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Архиєрейська хіротонія новопризначеного єпископа-помічника цієї архиєпархії о. Андрія Рабія відбудеться під час Архиєрейської Літургії з нагоди відкриття Синоду Єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 року, в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові.
Головним святителем буде Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, а співсвятителями – владика Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії, та владика Давид (Мотюк), Єпарх Едмонтонської єпархії в Канаді. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію провести хіротонію в місті та країні, де народився і виріс владика-номінант, проживають його батьки, брат і родина. Це також відображає подвійне вкорінення владики-номінанта в культуру та традицію як України, так і Сполучених Штатів Америки, що є особливим даром для нашої Української Греко-Католицької Церкви. Нововисвячений владика Андрій одразу вперше візьме участь у Синоді Єпископів», − повідомляє рхиєпископ Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ,
24 вересня 2017 року нововисвячений владика Андрій буде офіційно представлений у Філадельфійській митрополії під час Архиєрейської Літургії в Українській католицькій катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії.
Митрополит Стефан просить усіх молитися за владику-номінанта Андрія, «щоб Господь Бог допоміг йому виконувати справно його єпископське служіння».
Як ми повідомляли, 8 серпня 2017 року Святіший Отець поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ у США, Єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).
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