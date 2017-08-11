Хіротонія нового єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії відбудеться у Львові

11 серпня 2017, 10:44 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Архиєрейська хіротонія новопризначеного єпископа-помічника цієї архиєпархії о. Андрія Рабія відбудеться під час Архиєрейської Літургії з нагоди відкриття Синоду Єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 року, в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові.

Головним святителем буде Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, а співсвятителями – владика Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії, та владика Давид (Мотюк), Єпарх Едмонтонської єпархії в Канаді. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію провести хіротонію в місті та країні, де народився і виріс владика-номінант, проживають його батьки, брат і родина. Це також відображає подвійне вкорінення владики-номінанта в культуру та традицію як України, так і Сполучених Штатів Америки, що є особливим даром для нашої Української Греко-Католицької Церкви. Нововисвячений владика Андрій одразу вперше візьме участь у Синоді Єпископів», − повідомляє рхиєпископ Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, 

24 вересня 2017 року нововисвячений владика Андрій буде офіційно представлений у Філадельфійській митрополії під час Архиєрейської Літургії в Українській католицькій катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії.

Митрополит Стефан просить усіх молитися за владику-номінанта Андрія, «щоб Господь Бог допоміг йому виконувати справно його єпископське служіння».

Як ми повідомляли, 8 серпня 2017 року Святіший Отець поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ у США, Єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).

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теги до статті:Андрій (Рабій),УГКЦ в США
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

      Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

    • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

      Невже???

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

      Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

      Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

    • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

      А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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