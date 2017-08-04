УГКЦ відкриє у Донецькому екзархаті два Марійські відпустові місця

9 серпня 2017, 13:50 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) надав дозвіл і благословення на заснування Марійських відпустових місць у двох парафіях Донецького екзархату УГКЦ - Преображення ГНІХ, що в с. Званівка на Донеччині, де перебуває копія ікони Богородиці Замилування, та Святого пророка Іллі, що в с. Снігурівка, Запорізької області, де перебуває копія чудотворної ікони Богородиці «Salus Populi Romani».

Про це йдеться у Рескриптах Глави УГКЦ до екзарха Донецького Степана (Менька), повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Оригінал ікони Богородиці Замилування перебуває в парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Ліски Дрогобицького району Львівської області. Вірні цієї парафії були насильно переселені в 1951 році тодішнім режимом і сьогодні проживають у селах: Званівка, Роздолівка та Верхньокам’янське Донецької області.

У Снігурівці, при парафії Святого пророка Іллі, планують заснувати молодіжний центр екзархату з огляду на щорічні молодіжні прощі, які на свято Пророка Іллі тут збирають люд із усього Донецького екзархату.

Патріарх Святослав рекомендує встановити щорічну прощу до Марійського відпустового місця в парафії Преображення Господа нашого Ісуса Христа на свято Успіння Пресвятої Богородиці, а до парафії Святого пророка Іллі надалі продовжувати традиційну щорічну молодіжну прощу на храмове свято.

«Вимолюємо в Господа для Тебе, достойний наш співбрате в церковному служінні святій нашій Церкві, Божих благодатей та уділяємо пастирське благословення духовенству й вірним нашого Донецького екзархату», − пише в Рескриптах Блаженніший Святослав до владики Степана.

 

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